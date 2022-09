Lamentable imagen proyecta San Pedro de Ycuamandyyú y se aguarda la intervención

La ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú proyecta una imagen paupérrima. El jefe comunal, Gustavo Rodríguez (ANR), protagoniza una de las peores administraciones y, pese a las irregularidades denunciadas, el ejecutivo municipal se candidata a la diputación por el movimiento Honor Colorado.

Tras las últimas lluvias, varias casas quedaron inundadas, las avenidas del casco céntrico están intransitables y en los barrios periféricos la población se ve obligada a moverse descalza o con botas, en motocicletas y vehículos a tracción simple. Es un calvario intentar transitar.

Ciudad abandonada

En el barrio San Francisco, los niños acuden al comedor social descalzos y cruzando el agua; las viviendas están inundadas, los pobladores piden a las autoridades soluciones y que se ocupen de la problemática. “Mi querido amigo Gustavo Rodríguez (intendente), lamentablemente no hacés nada por tu pueblo, te necesitamos, nos abandonás. Hacé, por favor, algo, gestioná, trabajá, vamos a trabajar y ayudarnos. No le querés a tu pueblo, por eso no te interesa lo que sufrimos”, dijo Elvio Garcete, poblador de la zona.

La administración municipal es muy cuestionada. Está denunciada por obras inconclusas y abandonadas. La Contraloría detectó falta de documentos respaldatorios por más de G. 2 mil millones. Los concejales, por mayoría, habían formulado denuncias ante el Ministerio Público e incluso por resolución solicitaron renuncia del jefe comunal. Además, pidieron la intervención de la institución.

En los últimos tiempos, la situación empeoró y varios funcionarios renunciaron a sus cargos. La ciudadanía espera que la Cámara de Diputados apruebe la intervención de la Municipalidad de la capital departamental.