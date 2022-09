El TSJE no tenía ni un solo permiso y fue advertido hace más de un año

El director de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción, Alejandro Buzó, detalló las irregularidades administrativas cometidas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Primeramente, indicó que se llegó a verificar que contaba con la instalación de un sistema contra incendios, pero no se hizo ningún trámite documental para la verificación del funcionamiento.

En ese sentido, detalló que al realizar los controles en la Comuna habían detectado que la obra de edificación del depósito ni siquiera fue autorizada por la Municipalidad de Asunción y, por ende, tampoco tenía un sistema de prevención aprobado.

Consideró que, si bien tenían mangueras, escaleras y extintores, no había validación de todo el proceso. Eso, por ejemplo, derivó en que los tanques de agua no pudieran ser utilizados ayer debido al corte de energía y a que no estaban conectados a un generador propio.

El TSJE fue advertido hace más de un año

En ese sentido, el director municipal indicó que en junio del año pasado advirtieron al Tribunal Superior de Justicia Electoral que carecía de documentos y que debía presentarlos para hacer la validación.

El reporte tuvo mesa de entrada en el TSJE pero, hasta la fecha, no presentaron los documentos requeridos para hacer la revisión. Señaló que en la revisión detectaron que no tenían siquiera documentos que demuestren la condición de dominio del previo, la aprobación de la obra y, por ende, tampoco del sistema de prevención contra incendios.

Los tres pisos se vieron rápidamente comprometidos

En otro momento, el bombero consideró que llama la atención todo lo que gira en torno al incendio. Por ejemplo, mencionó que era horario de salida y había poca carga de oxígeno. “Según manifestaciones de funcionarios, fue demasiado rápido, en muy poco tiempo, y rápido se generó esa densa humareda. Y los tres niveles estaban comprometidos en un corto periodo de tiempo”, resaltó.

El director de la Comuna capitalina señaló que aún no tienen las planillas de qué había en el depósito, pero extraoficialmente le indicaron sobre la gran cantidad de máquinas de votación y baterías de litio. “Las baterías generan una reacción que pudo haber hecho que el fuego se propague más rápido. Habría que ver en la pericia”, precisó.

