Incendio en TSJE: Hay riesgo de derrumbe y un funcionario desaparecido

La central de Bomberos Voluntarios confirmó el incendio en sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala de Asunción.

Bomberos de varias unidades se dirigen a la sede para aplacar el fuego que se registra en un depósito del local electoral, según informó el teniente Marco Álvarez, del Cuerpo de Bombero Voluntarios.

“Hace como 10 minutos recibimos la denuncia”, comentó y agregó que el siniestro aún no logró controlarse debido a que se encuentra en lo que denominan “fase libre de combustión”.

Añadió que no reportan personas heridas hasta el momento, ya que los funcionarios lograron evacuar la sede electoral.

Bomberos, en “emergencia mayor” por incendio en la Justicia Electoral

El comandante Marcos Almada del CBV informó que declararon “emergencia mayor” ante la magnitud del incendio. Ante ello, fueron convocadas las 23 compañías del departamento Central.

El teniente Álvarez también señaló que requieren aún de la intervención de técnicos de la ANDE para poder cortar los cables que dificultan las tareas de los intervinientes.

Información extraoficial indica que el incendio se inició dentro del depósito donde estaban guardadas las máquinas de votación, que serían utilizadas en las próximas elecciones internas y generales.

Los bomberos solicitan el despeje de la zona ante el denso humo que genera el fuego, según reportó el periodista de ABC TV Diego Díaz.

Mujer denuncia que su hermano, funcionario del TSJE, está desparecido

Estela Ortíz llegó derramando lágrimas hasta el TSJE buscando a su hermano Aníbal Ortíz (39) que es funcionario del ente.

Muy preocupada sostuvo que el aparato celular de su hermano da apagado y su vehículo se quedó estacionado. “Necesito una respuesta” suplicó. De acuerdo a lo expresado, una compañera suya le comentó que Aníbal estaba en el baño cuando se comenzó a ver el humo negro.

Lamentó que hasta el momento no tenga ninguna información sobre Aníbal porque no lo vieron salir en el momento de la evacuación.

“Bomberos me dijeron que no llevaron a nadie inconsciente. Mi hermano tiene 39 años tiene una hija y hace 14 años trabaja como coordinador por el Departamento de Concepción”, agregó. Ya buscaron en los hospitales cercanos, pero de momento no existen datos.

El presidente del TSJE, Jaime Bestard, confirmó que hasta el momento no aparece el funcionario y que la última vez lo vieron sus compañeros en el baño.

Conforman equipo fiscal para investigar incendio en el TSJE

La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, conformó un equipo de agentes fiscales que intervendrá en la investigación sobre el siniestro ocurrido este jueves en un depósito del TSJE donde se guardaban varias máquinas de votación electrónicas.

El equipo de fiscales estará conformado por los agentes Giovanni Grisetti, María Lujan Estigarribia, Estefania González y Luz Guerrero.

Impactantes imágenes del incendio en el TSJE

Mediante vídeos de tomas aéreas tomadas con el dron se puede presenciar la magnitud el incendio en el local del TSJE. El fuego sobrepasa el techo del depósito afectado, generando una humareda espesa de color negro.

Según reportó Diego Díaz, periodista de ABC TV, el calor de las llamas incluso se siente hasta la calle, pese a que policías y bomberos están acordonando la zona a fin de evitar que alguien resulte herido, ya que existe peligro de derrumbe, según los intervinientes.

Se derrumbó parte del depósito incendiado del TSJE

Una parte del depósito incendiado del TSJE ya se derrumbó a causa del incendio. Sería la parte que da a la avenida Eusebio Ayala, que quedó debilitada a causa de la intensidad de las llamas, lo que ocasionó que finalmente cediera y cayera.

Los bomberos y la policía nacional establecieron una barrera perimetral a fin de resguardar la seguridad de las personas presentes. Siguen trabajando intensamente para controlar el fuego.

Imágenes captaron el momento del derrumbe de una parte del edificio mientras que bomberos intentaban sofocar el fuego.

Ministerio de Salud asiste y alista hospitales ante incendio del TJSE

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunicó que una brigada dependiente de la cartera de salud se encuentra en el lugar del incendio con ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias para atender a personas que hayan sido afectadas por el incendio del depósito del TSJE.

También informaron que alistaron tanto el Hospital del Trauma, como el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas, a fin de brindar una rápida atención a personas que resultasen heridas por el fuego y el humo del incendio.

Página web del TSJE no funciona tras incendio

La página web del TSJE www.tsje.gov.py está actualmente sin respuesta al intentar ingresar a la misma. Se desconoce si es que el fuego llegó a afectar los servidores de la institución electoral, o si se debe al corte de energía realizado para aplacar el incendio, ya que de momento ninguna autoridad dio explicación alguna al respecto.

La falla en el sitio web se registró luego del incendio que tuvo lugar en el depósito donde se guardan las máquinas electrónicas de votación de la institución.