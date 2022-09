IPS: no se consigue turno ni para el oculista, denuncian asegurados

La desidia del Instituto de Previsión Social (IPS), provoca el clamor diario de los aportantes del seguro social, que lamentan tener que ser obligados a pagar mensualmente por un servicio de salud que no se ajusta a las necesidades de sus asegurados. Cada mes, el trabajar debe abonar el 9% de su salario.

Lea también: IPS: ¿cuánto se tarda en conseguir cita con un médico especialista?

Últimamente, además de la falta de medicamentos, que es crónica en la institución, los asegurados denuncian que no pueden agendar una cita médica para diversas especialidades. Según la queja de los pacientes, pese a la urgencias de algunos casos, en el IPS no se consigue turno ni para consultar con un profesional oftalmólogo.

Alicia Ortellado contó que tras un diagnóstico de catataras, debe operarse de urgencia. Pese a que desde hace días intenta agendar la atención oftalmológica en el IPS, marcar una cita médica se hace imposible.

Lea más: IPS: jubilados denuncian que no pueden acceder ni a anteojos

“Me dicen que llame a partir de la 7:00 (para marcar un turno), y es lo que hago todos los días, pero me cuelgan el teléfono. Cuando finalmente me atienden, me dejan esperando 30 minutos y luego dicen que ya no hay turnos. Para qué pagamos entonces. Estoy pagando una fortuna al IPS”, lamentó la asegurada.

En una situación similar se encuentran Liz Cristaldo, quien desde hace varios días intenta marcar una cita con un mastólogo. “Intento agendan un turno en el Hospital Central, llamó al call center y no me hacen caso”, denunció.

Médicos de vacaciones dejan sin atención a sus pacientes

Pese a la demanda de especialistas que se registra durante las últimas semanas, principalmente tras el cambio en la protocolización de recetas y retiro de medicamentos, en la previsional, médicos de la misma área se toman vacaciones al mismo tiempo.

Leticia Villar relató que lleva un tratamiento de goteo con metilprednisolona en el IPS, y que debía ser evaluada por su médico tratante luego de la tercera sesión. No obstante, al presentarse a su consulta, le indicaron que la especialista está de vacaciones y que debía consultar con otra experta de la misma área.

Grande fue su sorpresa cuando le indicaron que la otra especialista también estaba de vacaciones. “Solo hay dos profesionales en oculoplastía y las dos salieron de vacaciones al mismo tiempo”, se quejó la asegurada.

Persiste falta de calcio y T4

Desde hace meses, la carencia de medicamentos sumamente básicos es otra de las denuncias realizadas a diario por los asegurados del Instituto de Previsión Social. Se estaca, por ejemplo, la falta de calcio y T4. El primero falta desde que comenzó el año, según las quejas, y no hay stock de T4 desde hace tres meses.