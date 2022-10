Octubre Rosa: Hospital Nacional está sin tomógrafo ni reactivos, denuncian

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) aseguró la semana pasada, que tras casi tres meses fuera de servicio, uno de los tomógrafos averiados del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), ya había sido reparado y que el otro, de mayor alcance y más completo, estaría en funcionamiento en poco tiempo.

“Equipo de tomografía del Hospital Nacional de Itauguá se encuentra nuevamente operativo. El segundo tomógrafo continúa en reparación y calibración para entrar en funcionamiento en los próximos días”, fue lo que anunció la cartera sanitaria el pasado jueves.

No obstante, María Galeano, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama y Familiares (Apacmafa), comentó a ABC que recién a partir de hoy está operativo el tomógrafo simple. No obstante, dijo que el aparato médico no es completo y que los pacientes requieren con urgencia la reparación del tomógrafo con contraste, que sigue averiado pese a la necesidad.

Galeano, indicó que unos 200 pacientes son los que acuden al Hospital Nacional para realizarse sus tratamientos contra el cáncer de mama. Mencionó que el precio de una tomografía con contraste ronda los G. 3.500.000.

Faltan reactivos e insumos, denuncian pacientes

Los pacientes oncológicos se quejaron también por la carencia de otros insumos necesarios en la lucha contra diversos tumores.

“Aquellos que logramos ser atendidos en otro hospital público, estamos comprando la jeringa para hacernos la biopsia “, reclamó una paciente al tiempo de indicar que dicho insumo para la tomografía cuesta G. 600.000.

La falta de reactivos en el Hospital Nacional es otra de las quejas de los pacientes con cáncer.

En el nosocomio, según una foto remitida a ABC, se puede leer en un cartel que da aviso de que no cuentan con reactivos para Storch.

Esta prueba es un grupo de exámenes de sangre que sirven para evaluar algunas infecciones diferentes en un recién nacido como toxoplasmosis, rubéola citomegalovirus, herpes simple y VIH.

En el mismo cartel se indica también que no hay reactivos para tiroides, señalando principalmente aquellos relacionados a T4, T3, TSH y tT4.

El último año, 1.945 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en el país, de las que 590 fallecieron según la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica, que en el marco de la concientización del Octubre Rosa, resalta que una atención precoz, puede salvar vidas.

Persiste la falta de fármacos en el Incan

Por otro lado, la falta de medicamentos sigue golpeando a los pacientes oncológicos atendidos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), reclama desde hace tiempo el déficit de algunas medicinas de elevadísimo costo, que superan incluso los G. 40 millones.