Trabajo: restaurantes con vacancias pero “muchísima rotación”, según presidente de ARPY

Pese a la gran demanda de personal para la gastronomía, “hay muchísima rotación”, según el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), Oliver Gayet. Manifestó que una gran cantidad de personas ingresan a una empresa gastronómica formal, pero duran muy poco tiempo, lo que mantiene las vacancias constantemente abiertas.

El titular de ARPY indicó que mozos, ayudantes de cocina o ayudantes de bachero, llegan con frondosos currículums a diferentes restaurantes o locales de comida, pero no les gusta el trabajo o los sacan.

“Hay gente que se trae, se prueba, no cumple y se busca otro candidato, eso ocurre muchísimas veces. Y hay muchos que no trabajan en el sector y ven que la gastronomía es dura porque se trabaja feriado, de noche y, al final, acaban renunciando porque no era lo que deseaban”, comentó Gayet.

Las declaraciones del presidente de ARPY explican la gran cantidad de oferta laboral en dicho rubro.

Rubro gastronómico: 42% de vacancias solo esta semana

El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) esta semana publicó su tradicional lista de vacancias con 266 puestos. Del total, 111 ofrecimientos corresponden al rubro gastronómico, es decir, un 41,7%, todos en Asunción y Central.

De acuerdo al reporte del MTESS, 72 vacancias corresponden al área de atención en restaurantes de comida rápida. Luego, le siguen perfiles para producción panadera y confitera, además de ayudante de cocina.

El presidente de ARPY comentó que en el marco de los juegos ODESUR ASU 2022, locales de “food park” contrataron mano de obra para una mejor atención, pero que la contratación no fue muy grande.

Sobre la rentabilidad económica en el ámbito de los restaurantes, Gayet refirió que julio estuvo por encima de las expectativas del año pasado, mientras que agosto fue “malo” y setiembre, “malísimo”. “Normalmente, agosto suele ser regular y setiembre repunta. No se facturó mucho en setiembre y es generalizado”, remarcó.

Gayet añadió que deben esperar a la quincena de octubre para una nueva evaluación, que determine si los juegos suramericanos ayudaron a mover algo la economía gastronómica.

“Este primer finde no nos movió la aguja Odesur. Las delegaciones oficiales, deportistas, preparadores físicos, médicos y asistentes que están en los hoteles ya tienen prevista su comida allí. Así, esa gente no nos toca en los restaurantes”, afirmó.