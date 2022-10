Gastronómicos esperan “derrame” del Odesur

Gracias al evento Odesur los hoteles de Asunción están con reservas llenas, con cerca de 7.000 camas, alojando casi exclusivamente a los deportistas y a los integrantes de las diferentes delegaciones extranjeras, según comentó Oliver Gayet. Pero alegó que por ser los atletas de élite los que mayormente copan los hoteles, serán los servicios gastronómicos de dicho lugares los que se beneficien con mayor actividad, para la alimentación de los mismos.

En ese sentido, mencionó que los competidores de las diferentes disciplinas por lo general tienen una nutrición especial para obtener los mayores rendimientos, con dietas que fueron programadas anticipadamente en los hoteles.

Agregó sin embargo, que los restaurantes y los bares esperan un cierto derrame de la llegada de extranjeros, tales como periodistas, autoridades deportivas extranjeras y algunos acompañantes pudieran significar un incremento en sus actividades, pero no tienen expectativa. Argumentó que al estar llenos los hoteles con el evento Odesur, no estarán pudiendo venir los turistas de negocios, ni más visitantes, justamente por que no encuentran lugares en los hoteles, hasta que terminen las competencias.

Remarcó que por estas dos semanas no tienen la esperanza de una mayor afluencia de clientes en los restaurantes o bares, a no ser que sea con la clientela local y que si eventualmente suceda estarán preparados. De acuerdo con los datos de la Secretaría Nacional de Turismo, son cerca de 35 hoteles que están registrados y que cuentan con las reservas agotadas en el tiempo de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Unas 7.688 camas serán ocupadas por atletas y acompañantes.