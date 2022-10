Marcha docente desde Plaza de la Democracia hasta el MEC será esta mañana

Blanca Ávalos, de la OTEP, señala que a pesar de que intentaron frenar la realización de la marcha prevista para esta mañana y pese a que entienden el contexto Odesur, llegarán hasta el edificio del MEC para presentar su propuesta respecto a la transformación educativa y el presupuesto.

“Si no hay inversión, si no podemos tener baños que no sean letrinas, si no cambian las realidades, no vamos a transformar la educación, en eso se tiene que cimentar principalmente lo que es la transformación educativa. Otro eje fundamental es la capacitación docente” explica Ávalos.

Lea más: Transformación Educativa: El MEC responde a padres, católicos y evangélicos

Agrega que actualmente todo se debe realizar a través de las plataformas, que tienen un costo considerable y que los docentes deben utilizarlas en sus tiempos libres, en las noches o los fines de semana, cuando deberían descansar para retomar energías para continuar con su trabajo.

La propuesta se presentará ante el MEC y la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Lea más: Transformación Educativa: docente piden suspender el plan, mientras directores lo apoyan

La gremialista manifiesta que sin presupuesto no puede haber transformación educativa. “Se tiene que invertir en el docente, pero también en las realidades, en el contexto de la educación”.