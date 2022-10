Plantean crear un registro de cuidacoches de Asunción

Mediante el registro de cuidadores de vehículos buscan que la ciudadanía pueda identificar y denunciar a los cuidacoches que les extorsionan, según indicó el presidente de la asociación de cuidadores de vehículos, Vicente Gómez.

Dijo que son aproximadamente 570 los cuidacoches que actualmente están inscriptos en la asociación en Asunción, pero que son más en Central. Quieren que cada miembro cuenta con un carnet cuyos datos estén visibles, como nombre y apellido, número de cédula, número de carnet y número de teléfono, así de esa forma los dueños de los vehículos podrán identificarlos.

Agregó que también con el registro quieren garantizar a la ciudadanía el trabajo que van a realizar, además de controlar quienes están haciendo de “cuidacoches” con la policía y la Municipalidad.

En ese sentido explicó que muchas veces como particular trata de hablar con sus colegas, quienes a veces no le hacen caso. Sin embargo, con las autoridades podrían mandar a sus casas a los que toman, se drogan o no están incluidos en el registro. Expresó el deseo de los cuidacoches de formar parte de los Juegos Odesur, por lo que salen a las calles a trabajar.

Cuidacoches cobran entre G. 50.000 a G. 80.000 por vehículo “a voluntad”

Vicente Gómez afirmó que todos los asociados a la organización cobran siempre a voluntad. Algunos cobran entre G. 50.000 a G. 80.000 ya con un lavado incluido por cada vehículo. Sin embargo, aclaró que muchos cobran menos muchas veces, de acuerdo a lo que cada persona quiera pagar.

La mayoría de los asociados trabajan en inmediaciones del Palacio de Justicia de 07:00 a 13:00 horas y en el centro de Asunción de 07:00 a 15:00 horas. “Después esa zona se vuelve tierra de nadie”, aseguró en conversación con los medios de prensa.

Sobre si es que el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, les recibió, respondió que una funcionaria de la municipalidad le dijo que se iban a comunicar con el para hablar sobre los registros de los cuidacoches.

