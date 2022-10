Tortolero extrae G. 28 millones de una tarjeta débito que hurtó de una comerciante de Carapeguá

La afectada Mabel Delicia Olmedo de Romero(46), domiciliada en el barrio San José, en el ramal Carapeguá-Acahay, denunció primeramente que el jueves último del interior de su camioneta marca Chevrolet, color negro, chapa Nº AAGC 453, un presunto tortolero le hurto su cartuchera que contenía su tarjeta de débito y su cédula de identidad. Al percatarse de inmediato llamó al banco para bloquear su cuenta y luego realizó la denuncia ante la comisaría local, según denunció.

Dijo que no denunció el hecho ante la prensa porque consideró que al solicitar el bloqueo de la tarjeta de débito al tener la denuncia de que también su cédula se llevaron, que con eso ya estaba solucionado. Pero grande fue su sorpresa, que pese a solicitar el bloqueo de la tarjeta en Visión Banco, en horas de la madrugada se percata que posiblemente el que le hurtó su cartuchera, pasó por dos cajeros de este municipio primeramente extrajo G.1.500.000 del cajero de Visión Banco y otro monto igual del cajero Itaú, ubicado a metros del banco en cuestión.

Asimismo, en horas de la tarde de esa misma fecha en que se hurtó la tarjeta tuvo tiempo también de vaciar la tarjeta de débito, al extraer otros G. 25 millones, transacción que realizó del local comercial “Santino”, ubicado en Mbocajaty del Sur Km 28, Conavi del Barrio El Portal Nº 2740, de la ciudad de Itauguá.

Ante dicha situación la afectada manifestó que volvió a llamar al Banco Visión, comunicando lo ocurrido, donde confirmó las extracciones que se realizaron de su tarjeta y no puede comprender cómo el que llevó su tarjeta de débito accedió a su PIN y por qué el banco no bloqueó su tarjeta. También realizó la ampliación de su denuncia.

La víctima manifestó que ese dinero tenía depositado para pagar a sus proveedores, uno se sacrifica para trabajar y tener un pequeño ingreso y así de fácil y sin ninguna garantía otros vienen a hacerse de dinero sin el mínimo esfuerzo.

El caso fue comunicado a la Sección de Investigación de Delitos a cargo del Sub Oficial, Carlos Jaquet quien se constituyó en el lugar para realizar las investigaciones. El caso está a cargo de la fiscal de la Unidad Penal N°1 de este distrito, Betti Brítez.

Otro hurto no aclarado

La comerciante Olmedo de Romero, en mayo pasado ya fue víctima también de hurto de un calzado deportivo de su local comercial, donde tiene venta de prendas de vestir y calzados para niños y adultos. En dicha ocasión, dos mujeres y un hombre habían ingresado a su local y mientras la empleada estaba ocupada con otro cliente, los desconocidos aprovecharon y se alzaron con dos calzados deportivos de la marca Puma y Nike, cuyo valor supera los G.1.200.000.

Hasta el momento de dicho hurto no se sabe nada y ni siquiera si llegaron a investigar. Ahora dijo que por seguridad ya va atender con puerta cerrada porque ya no existe garantía y las personas que trabajan son las perjudicadas, porque los que se dedican a delinquir no tienen miedo, ni respetan a los que imparten justicia. Considera que en muchos casos los que deben hacer cumplir las leyes son benevolentes y en otros ni siquiera se investiga por lo que siguen en libertad sin problema alguno y eso desalienta a los que trabajan honestamente, se quejó.