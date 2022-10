Ayolas: paciente de IPS se encadena para reclamar morfina que alivie su dolor

Florentino Lovera (63) se encadenó este lunes a una columna del Hospital Integrado de Ayolas, para reclamar la entrega de dosis de morfina de manera a poder aliviar el fuerte dolor que le causa una hernia de disco, producto de un accidente laboral que sufriera unos años atrás.

El afectado señala que, a las 4:00 de hoy, llegó a la guardia médica para consultar con el médico y que este le provea del citado medicamento. Tras ser medicado retornó a su hogar, pero debido a que el dolor no cesaba, decidió volver para que se le suministre otra dosis y se le entreguen otros frascos para llevar a su vivienda y pueda aplicarse cada vez que sienta mucho dolor.

“Hoy vine para retirar este medicamento que hace 8 años me aplico, pero me informaron que ya no me iban a entregar por IPS, que funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tiene que hablar conmigo para una evaluación”, dijo Lovera.

Seguidamente, mencionó que se le hicieron numerosos estudios sobre su dolor, se realizó tomografías y los especialistas verificaron que su dolor es real. A raíz de su delicada situación, no se puede someter a cirugías porque podría quedar con secuelas de por vida.

Nuevas disposiciones

Emilio Ruiz, director del Hospital Integrado de Ayolas, explicó que hace unos años Lovera se sometió a cirugías, desde ese tiempo se le administra morfina para su dolor. Actualmente dentro del IPS surgieron nuevas disposiciones que señalan que este tipo de droga solamente pueden ser prescriptas por especialistas en mastología y oncología. Eso implica un bloqueo para otros especialistas que deseen recetar morfina.

“A este señor no podemos darle de más, porque el propio sistema le bloquea a él por nuevo reglamento y por el exceso de morfina que ya se le entregó”, indicó.

Seguidamente, dijo que el paciente puede acudir a la urgencia y se le suministra el medicamento, pero él quiere llevar a su domicilio para aplicarse por su cuenta.

A raíz de su estado en ocasiones anteriores fue derivado a la clínica del dolor, donde se recomendó consultar con especialistas en psiquiatría, pero se desconocen los motivos por lo que no consultó, explicó el galeno.

