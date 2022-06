Hospital Integrado de Ayolas no cuenta con equipo de tomógrafo

Varios usuarios del centro asistencial médico ayolense se quejaron porque en Ayolas no se realizan estudios de tomografía, por lo que deben ir a hospitales de otras ciudades o clínicas privadas para poder realizarse las tomografías.

“Están el importe de los aportes de IPS, pero lo que pagamos los usuarios no se refleja en el dinero que invierte el aportante para acceder a un buen servicio de salud”. “Si no es la falta de médico, es falta de medicamento, y si no es eso, es falta de equipos médicos”, expresó Rosa González, pobladora de Santiago, Misiones.

El director médico del Hospital Integrado de Ayolas, por el Ministerio de Salud Pública, Dr. Emilio Ruiz, señaló que en el distrito ayolense no se cuenta con equipo que permitan realizar estudios de tomografía a los pacientes que lo necesiten.

Actualmente se vienen realizando las gestiones necesarias ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública, ya que el tomógrafo permitirá descentralizar este tipo de estudios médicos de la capital del país y también de otros distritos vecinos que cuentan con el equipamiento.

“Es de suma importancia contar con uno en el Hospital Regional Integrado de Ayolas, esto permitirá que muchos pacientes de Ayolas y otros distritos del departamento de Misiones accedan al servicio sin tener que trasladarse hasta nosocomios de Asunción o de otras ciudades”, expresó Ruiz.