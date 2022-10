Superintendencia de Salud investiga a cirujano plástico implicado en denuncias de mala praxis

Con fotos cada vez más contundentes, el fin de semana saltaron denuncias sumamente graves de presunta negligencia médica contra el cirujano plástico Carlos Alfieri. A raíz de ello, la Superintendencia de la Salud confirmó hoy que ya se inició una investigación de oficio.

“Estamos investigando, a pesar de que no nos corresponde porque no es institucional y aquí no presentaron ninguna denuncia”, detalló el doctor Ignacio Mendoza, superintendente de Salud del Ministerio.

Fuera de la Sociedad Paraguaya

El fin de semana, la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética difundió una lista actualizada de los miembros titulares y aspirantes. El doctor Alfieri ya no figuraba en el listado, por lo cual se confirma que ya no forma parte.

El viernes pasado, el presidente de la Sociedad, Daniel Costanzo, confirmó que iban a juzgar la ética profesional del cirujano que estaba siendo envuelto en las denuncias para luego determinar su destino. Intentamos confirmar si fue expulsado pero no pudimos conversar con el doctor Costanzo.

Así también, Operación Sonrisa emitió un comunicado en el cual confirmó que el doctor Alfieri renunció a la organización que lleva adelante miles de cirugías a niños de todo el país.

Más denuncias

La primera denuncia que salió a luz fue realizada por Lorena Delgado, quien anunció una demanda civil y tal vez una denuncia colectiva cuando consiga la aprobación de más personas que afirman haber sido víctimas de mala praxis.

El sábado, Delgado divulgó un nuevo “hilo” de Twitter en el cual adjuntó fuertes fotografías que demuestran innegables secuelas de cirugías plásticas. Afirmó que hay muchas pruebas de negligencia, prepotencia, estafa y maltrato psicológico.

Uno de los casos más fuertes fue el de una joven anónima que se encuentra con depresión debido a que perdió parte de la nariz luego de que el doctor Alfieri le colocara ácido hialurónico. Tuvo una necrosis y ya tuvo que ser sometida a varias cirugías para reparar los daños.

En los chats divulgados, el cirujano minimizaba la situación calificando la necrosis como un “hematomita”. La víctima relató que no sale de su casa y hasta intentó quitarse la vida por la evidente secuela que tiene en el rostro.

Fuera del país

El doctor Carlos Alfieri confirmó a ABC Color el viernes pasado que se encuentra fuera del país y prometió interiorizarse sobre cada caso cuando regrese a Paraguay.

“A mi vuelta, trataré de conocer en profundidad y de abordar cada uno de los casos que se mencionan en las instancias que realmente corresponden. Desde ya, aclaro que ejerzo mi profesión con la mayor seriedad posible y sin la más mínima voluntad de dañar a nadie”, respondió sin entrar a profundizar en ninguna de las denuncias.

Hoy intentamos contactar con él para obtener su versión ante las nuevas denuncias, pero no respondió.