Indígena con frondosos antecedentes penales, lidera movilización en Asunción

La comunidad indígena Hugua Po´i, en Raúl Arsenio Oviedo, de Caaguazú, mantiene desde hace años un conflicto por poco más de mil hectáreas que ellos reclaman como suyas y de sus ancestros. Mario Rivarola, uno de los dirigentes de esa comunidad, está investigado por el Ministerio Público por “invasión de inmueble ajeno” en Caaguazú, según documentos.

En esta causa, Rivarola tiene “prohibición de acercarse a la propiedad de la víctima ni molestarlo por ningún medio” y también tiene prohibición de salir del país, siempre según documentos oficiales.

Pero además, Mario Rivarola fue condenado por homicidio doloso y lesión grave, ocurrido en Capiibary, departamento de San Pedro, el 3 de mayo del 2012. Indígenas de la parcialidad ava guaraní denunciaron ante ABC que la víctima del asesinato fue Daniel Benítez Rivarola, sobrino del condenado Mario Rivarola.

El asesinato, ocurrido en San Pedro, fue a puñaladas, según los indígenas que días después llegaron hasta la redacción de ABC para denunciar el hecho. Ellos contaron que también había resultado víctima del ataque, Esteban Vera Rivarola, quien salió ileso del infortunio.

Condena por homicidio es persecución, dice dirigente indígena

Por este caso, Mario Rivarola fue detenido en Coronel Oviedo y procesado en San Pedro. El 20 de octubre de 2014, un Tribunal de Sentencia de San Pedro condenó al dirigente indígena a siete años de cárcel por homicidio doloso y lesión grave, determinando el compurgamiento de la pena al 4 de mayo de 2022, según los documentos. En 2020, Rivarola fue beneficiado con libertad condicional y el 5 de julio de este año se determinó la extinción de la pena.

Consultado sobre su condena por homicidio, Mario Rivarola afirmó hoy: “Aquí hay mucha criminalización, hay muchos hechos que se registran en todos lados. Toda clase de hechos, homicidio, inclusive se sabe quién hizo y cómo lo hizo. Aquí se hace esto para poder acusar a un luchador que defiende su territorio y que va luchando en defensa de su pueblo”.

Rivarola dijo que ya pasó por muchas cosas; que incluso se presentaron a los verdaderos autores, confesos, del homicidio, y agregó: “pero si sos un luchador y defendés tu territorio, tus derechos, a todos ellos se los suelta, pero a vos se te ataca hasta perjudicarte. ¿Y por qué yo sigo con mi tarea, con mi función como dirigente, por qué sigo haciendo, dónde están las pruebas? Yo debería estar preso, en la cárcel...”.

El dirigente afirmó que lo persiguen, y no a los autores confesos, “porque se debe descabezar la lucha en favor de los pueblos originarios”.

Por insistir en recuperar su territorio, los acusan de invasores, afirma dirigente

Sobre la investigación por invasión de inmueble, Mario Rivarola indicó: “Todos los que luchamos por la recuperación de nuestro hábitat tradicional somos acusados de invasores. Sin embargo, los verdaderos invasores, los nazis, los brasileños y de otras nacionalidades que no son de este país, son tratados como productores, ellos son privilegiados. Pero el dueño verdadero de la tierra en nuestro país, en otras naciones y nuestra América, es acusado de invasor y criminal”.

“Esto, para nosotros no es extraño, porque aquí se tiene que defender los grandes sojales, a aquellos tenedores de ganado y los grandes terratenientes. Y todo lo malo que se hace se tira sobre nuestros hombros para proteger a los privilegiados. No me molesta que me acusen de invasor; yo voy a seguir luchando por nuestros territorios ancestrales, para que mi pueblo pueblo pueda vivir con un pedazo de tierra y llevar una vida digna”.

Los grupos indígenas llegaron ayer a Asunción para marchar mañana, Día de la Raza, por sus reivindicaciones, incluidos tierras, alimentación y educación. Aunque pretendían quedarse en la Plaza Uruguaya, la Policía Nacional los instaló, con oposición de la Municipalidad de Asunción, en las plazas ubicadas frente al Cabildo, parte de las cuales fueron despejadas hace días, luego de dos años de ocupación.