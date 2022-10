IPS: paciente encadenado pide morfina, mientras siguen faltando medicamentos de todo tipo

Florentino Lovera (63) se encadenó ayer a una columna del Hospital Integrado de Ayolas, para reclamar la entrega de dosis de morfina para aliviar el fuerte dolor que le causa una hernia de disco, producto de un accidente laboral.

Según denunció el hombre, hace 8 años que se aplica la misma medicación, pero en esta ocasión, pese al dolor que sentía, le indicaron que debía ser evaluado primeramente por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

“Vine para retirar este medicamento que hace 8 años me aplico, pero me informaron que ya no me iban a entregar, que funcionarios de la Senad tienen que hacer una evaluación”, dijo Lovera.

Emilio Ruiz, director del nosocomio, explicó que hace unos años Lovera se sometió a una cirugía y que desde ese tiempo se le administra morfina para su dolor. Dijo, sin embargo, que surgieron nuevas disposiciones, que señalan que este tipo de droga debe ser prescripta exclusivamente por especialistas en mastología y oncología.

Actualmente, la protocolización de recetas y retiro de medicamentos en el IPS está vigente en Asunción y área Central, no así para el interior del país, que recién debe ajustarse a la norma desde el año que viene, según la resolución del Consejo de Administración de la previsional, número 007-043/2022.

Carencia del IPS es general

Otros asegurados del IPS denunciaron a ABC que en la previsional faltan diversas drogas sumamente requeridas, principalmente para tratar enfermedades crónicas.

Citaron entre los faltantes medicamentos como levetirasetan, un fármaco anticonvulsivo; zolpidem, para tratar el insomnio en adultos, así como antidepresivo fluoxetina, y leuprolide, contra el cáncer de próstata.

“Necesitamos con urgencia de leuprolide. IPS no tiene”, reclamó Javier Centurión.

Además, persiste la falta de otras drogas, como T4 y calcio, según el reclamo de los pacientes, que esperan por estas drogas desde principios de año. “Es una vergüenza que hace meses no tengamos enalapril o T4″, lamentó Claudia Ayala, una asegurada de la previsional.

Desde la Asociación de Asegurados del IPS recuerdan que este sábado, 15 de octubre, se realizará una manifestación contra los responsables del ente, presidido por el doctor Vicente Bataglia, cuya destitución exigen en vano los pacientes.