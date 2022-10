Navila Ibarra alega persecución en MAG

Navila Ibarra expresó: “La persecución que sufro es inmisericorde ya, porque si fuese una apadrinada política tendría los beneficios que muchos tienen y no estaría esperando que se abra el concurso para la desprecarización”, en su descargo, al dar su versión sobre la situación que enfrenta con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

“Ser mujer, joven, linda y haber sido una figura pública no es motivo para tanta persecución porque tenemos también derecho a trabajar y a tener oportunidades. Así como cualquiera”, refirió

Contratada por el ministro Baruja

Navila Ibarra había sido contratada por el MAG en 2016 cuando Juan Carlos Baruja era el ministro, pero debido a la muy prolongada inasistencia injustificada, que fue controlada y verificada a partir de este año, la Dirección de Asesoría Jurídica del MAG, por dictamen N° 585/2022, recomendó que se rescinda el contrato con la misma. La asesoría jurídica del MAG siguió todo el proceso burocrático y legal establecido para el caso referido, por lo que el ministro de Agricultura, Ing. Santiago Bertoni emitió la resolución del MAG N° 1.506, el 29 de setiembre de este año, con el que se le rescindió su contrato. Sin embargo, tras ser notificada la misma volvió a asistir desde la semana pasada en el MAG, lo que generó el repudio de muchos funcionarios, que denunciaron el hecho a nuestro medio.

“Poca remuneración”

“Si tuviera apoyo político me nombrarían directamente con un decreto presidencial y me aumentarían el sueldo, me pondrían en un cargo con buena remuneración, cobraría horas extras y viáticos; y tendría hasta cupos de combustible, pero la remuneración que recibo es simple papel”, G. 3.600.000 por mes, y no millones y millones como los apadrinados políticos”, manifestó Navila Ibarra.

Señaló que fue contratada como empleada del MAG en 2016, por la vía de la excepción y dijo que la Ley 1626 le ampara. Comentó que dos meses después, concursó para quedarse.

“Llegué al MAG solicitando trabajo anónimamente en RR.HH, dejando mi currículum, de eso han pasado seis años y tengo una estabilidad ganada con mucho sacrificio”, dijo.

Aseguró que está sentada todos los días cumpliendo su horario laboral y sus funciones, desde antes de las 7:00 hasta las 15:00; destacó que incluso muchas veces se quedó hasta las 17:00

“Están trabando mis documentos y por tal motivo no he recibido ninguna remuneración, pero aún así vengo para cumplir con el contrato y no perder mi antigüedad ya que quizás el objetivo de algunas personas de mando medio es eliminar mi antigüedad, aunque sea un día para no poder acceder al derecho de concursar por la desprecarización”, declaró.

Enfatizó que es abogada, con promedio 5 y que es licenciada en ciencias políticas y relaciones internacionales; además, que tiene posgrado en actualización de impacto ambiental y restauración ecológica y paisajista; también, que es técnica en protocolo oficial y ceremonial de Estado, entre otros títulos y que sigue estudiando.

“El sindicato del MAG no funciona para nada positivo, solo están para cepillar a la directora de Talento Humano. Y están prestos para difundir chismes y calumnias contra los funcionarios sacrificados y no defender sus derechos”, lanzó y aseguró que seguirá luchando y no claudicará en su meta de concursar.