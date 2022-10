Vecinos de San Antonio exigen reconocimiento de comisión provivienda

Los lugareños del asentamiento Nuevo Renacer II indicaron que el proyecto para la construcción de 80 viviendas para la comunidad se encuentra paralizado por la falta de una comisión vecinal. Aseguran que el intendente Santiago Aguilera se niega a reconocer a la agrupación que dirige, María Antonia de Caballero.

“Nosotros solo queremos que se nos reconozca a la comisión provivienda, para trabajar por el proyecto de construcción de casas en nuestro asentamiento, y por una cuestión personal y política del intendente con Elgin Meléndez, no se reconoce a la agrupación”, expresó.

Dijo que los vecinos están divididos, porque un grupo apoya al otro, que preside Mirna Rojas y otro está con Meléndez y Caballero.

Intendente acusó a Meléndez de manipulador

El titular comunal acusó al dirigente social y poblador del mencionado asentamiento, el ciudadano peruano, Elgin Meléndez, como manipulador y mentiroso, que solo busca mantenerse en la comisión para sacar provecho personal.

“Este señor, Elgin, se mantuvo por más de 10 años en la comisión vecinal, con el padrinazgo del intendente anterior, Raúl Mendoza, hoy procesado por supuestos hechos de corrupción, y mantenía en zozobra a todos con amenazas de desalojo. Hoy día se le sacó del grupo y empieza a mentir a la gente, porque quiere seguir manipulando a su antojo”, expresó el intendente.

Dijo, que ya existe una comisión vecinal y que además no existe ningún proyecto de construcción de viviendas para el referido asentamiento a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), y que la administración municipal está realizando los trámites.

Aguilera indicó que duda de la honorabilidad del peruano, que durante la administración anterior solicitaba dinero a los lugareños para los supuestos trámites ante el MUVH, pero que nunca se hacía.

“Yo mismo me fui al ministerio para averiguar los avances de la construcción de viviendas, pero no existe nada, este peruano les mintió siempre. Además cuenta con con funcionario cómplice que le asiste y se burlan de los lugareños y no me voy a prestar a su chantaje para seguir engañando a estas humildes familias”, sostuvo.

Por su lado el ciudadano peruano, indicó que salió de la comisión y la que encabeza el grupo es Caballero, y que aún así no se quiere reconocer. Consultado sobre el porqué no trabajan con la comisión ya conformada, manifestó que el grupo no se eligió en asamblea y muchos no apoyan la directiva de Mirna Rojas.