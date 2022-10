Arnaldo Samaniego asegura que no se tocarán fondos jubilatorios al hacer préstamo

A criterio del diputado Arnaldo Samaniego, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, los dos proyectos que presentó para que el Estado honre sus deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) y, a su vez, el IPS honre sus deudas con las farmacéuticas, por medio de un instrumento fiduciario a 20 años de plazo, no tocarán los fondos jubilatorios.

IPS suele recurrir a pequeños préstamos a finales de año, pero esta vez están aspirando a un préstamo mayor. Sería un gran bicicleteo sumado a las deudas que ya tiene.

Arnaldo Samaniego señaló que el IPS tiene tres cajas, una el fondo de jubilaciones y pensiones, otra la administrativa y otra el programa de salud y maternidad.

Lea: Diputados analiza hoy el peligroso plan de “bicicletear” deudas del IPS

No se tocarán fondos jubilatorios, dice

Sostuvo insistentemente que el fondo de jubilaciones “en este proyecto de ley no se toca”.

“En este caso no se toca la plata de los jubilados. Por eso se amplía el plazo que no está establecido en la Carta Orgánica del IPS. Es un instrumento jurídico que permite hasta un tope del 5% de lo que le corresponde al programa de salud, y que este dinero vaya para honrar esa deuda que ahora se quiere contraer”, explicó Samaniego.

Indicó que hoy el programa de salud “está sin dinero; están pagando con cesión de derecho, van y el banco le descuenta 10 %”.

Aseguró que la fiducia “será para que el regulador sea un tercero, y a largo plazo para que no esté contaminado con lo político”.

IPS debe millones de dólares

Recordó que para presentar este proyecto se hizo una audiencia con representantes de distintos ámbitos con los que se debatió y socializó.

Recordó que el IPS no solo debe a las farmacéuticas, sino que tiene un endeudamiento de más de US$ 200 millones.

Sobre los detractores que dicen que la concreción de este proyecto será “el acabose del IPS”, dijo que esta crítica “no tiene sentido”.

Más info: Sospechoso apuro en Diputados para aprobarle al IPS “bicicleteo” de deuda

Deuda trepó después del covid

Recordó que el IPS tuvo que soportar una enorme carga financiera con la ley de emergencia covid.

“La deuda en el programa de salud antes del covid era de US$ 60 millones, y en el 2020 trepó a US$ 120 millones, mientras que en el 2021 el endeudamiento ascendió a US$ 240 millones, en materia de deuda que tiene el IPS con proveedores.

Samaniego reconoció que los problemas del IPS “no se acaban con este préstamo”. “Hay miles de cosas que ir corrigiendo, cómo en el futuro va a soportar la caja. Pero lo urgente hoy es que no se resienta en el servicio del IPS, porque el fondo de enfermedad ya no cuenta con disponibilidad”, señaló.

Advirtió que el servicio de salud del IPS “está colapsando y es preocupante”.