Teatro Municipal niega censura a periodista argentina

La periodista argentina Viviana Canosa anunció que la “conferencia magistral” que brindará en nuestro país se realizará el 31 de octubre en el Club Internacional de Tenis (CIT), cuando previamente se pretendía realizarla en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane de Asunción.

La directora del Teatro Municipal de Asunción, Tana Schémbori, señaló esta mañana que una ordenanza municipal no permitió que la comunicadora realice su presentación en ese escenario, considerando que su charla no tiene relación con al arte.

“Las charlas, por ordenanza que tenemos desde este año, ya no se pueden hacer”, declaró.

La periodista argentina Viviana Canosa había anunciado una “conferencia magistral” en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane para este octubre.

Ni censura ni presiones

El Centro Paraguayo del Teatro (Cepate) salió al paso del anuncio de la periodista y emitió un comunicado repudiando el uso del Teatro Municipal para la presentación de Canosa.

Argumentó que este espacio no puede ser utilizado para eventos no culturales y agregó que la comunicadora argentina se caracteriza por “discursos políticos de odio”.

Schémbori, en ese contexto, remarcó que el rechazo a Canosa responde a una ordenanza municipal y no a presiones de algún sector.

También negó que la decisión haya tenido una intención de censura a Canosa. “Quiero que quede claro que Canosa no va a estar en el Teatro no porque nos amenazaron de un sector o nos mandaron un comunicado, sino porque no es un hecho artístico o cultural; entonces, por eso no se puede hacer”, manifestó. “Ese es el punto. No es que nosotros le censuramos”, agregó.

Canosa se precipitó en anunciar charla en Teatro Municipal

La directora también comentó que la producción de Canosa se apresuró en anunciar como sede el Teatro Municipal, debido a que aún no habían siquiera firmado el contrato. Solo se había comunicado a la representación de la periodista que se iba a consultar con los asesores, según explicó.

“Acá lo que pasa es que se publica antes que se haya firmado el contrato”, declaró.

Agregó que ofrecieron otros espacios municipales para la presentación de la comunicadora, que finalmente decidió trasladar su “charla magistral” al CIT.

Canosa es una figura -cuando menos- polémica por sus discursos políticos. Incluso, llegó a ser investigada en Argentina por haber ingerido dióxido de cloro en un programa en vivo de la televisión, promocionando así un peligroso método falso para evitar contraer el COVID-19, lo cual derivó en la muerte de un niño porque sus padres quisieron imitar este “tratamiento”.