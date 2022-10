Transformación Educativa: no hay tiempo para mitos y leyendas, dice ministro

El ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate Rojas, expuso y defendió el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 2040 durante un conversatorio sobre educación en la gestión pública organizado por la Fundación Centro Trascender y realizado anoche.

El responsable del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) afirmó: “tenemos que vivir la realidad y no hay tiempo para perder en mitos, leyendas, fantasmas. Da gusto hablar de eso en una ronda de tereré, pero no cuando hablamos de educación”.

Lea más: Transformación Educativa: estudiantes apoyan el plan del MEC

Zárate indicó que el MEC no vino a imponer nada con el PNTE, sino que básicamente puso una propuesta técnica a consideración del pueblo, “a pedido de los jóvenes y la misma sociedad”. Añadió que hay “marchas, contramarchas, dimes y diretes” en contra de la iniciativa, pese a que desde el ministerio quieren discutir el futuro de los niños.

El norte de la educación debe ser la ciencia y no el oscurantismo, afirma ministro

“Yo creo que deberíamos hacer un plebiscito para saber si queremos o no la Trasformación Educativa”, comentó Zárate. Remarcó que el Norte en educación debe ser la ciencia y no el oscurantismo. “No podemos seguir mirando al 1600 cuando estamos en el siglo XXI”, fue otro de sus comentarios.

Lea más: Transformación Educativa: el MEC responde a padres, católicos y evangélicos

Durante su exposición, el ministro Nicolás Zárate realizó una dura crítica contra el sacerdote Jesús Montero Tirado, uno de los principales detractores del PNTE, que llegó formar parte del Consejo Nacional de Educación y Culto (Conec), hoy Consejo Nacional de Educación y Ciencias.

Responsable de fracaso de reforma educativa “es el padre Montero Tirado”

“Cuando hablamos de la reforma yo quiero que se le pregunte al padre Tirado por qué estamos tan mal. Estamos mal porque fracasó la reforma. Y el principal responsable del fracaso de la reforma es el padre Montero Tirado. Lo digo con nombre y apellido y responsablemente, porque él fue el asesor principal de todos los ministros. Él fue el que manejó el Conec. Es él quien tiene que dar explicaciones sobre el pésimo resultado de la reforma”, enfatizó Nicolás Zárate.

Lea más: Transformación Educativa: qué es y qué cuestionan los que se oponen

Zárate admitió que los méritos de la reforma educativa fueron el aumento de la tasa de cobertura escolar y de la alfabetización. “Los niños aprendieron, pero aprendieron para el siglo XXI lo del siglo XX. Los que sobresalen, sobresalen por sus méritos, por los méritos de sus padres, por mérito de la comunidad educativa”, agregó.

El titular del MEC hizo mea culpa y pidió disculpas porque el ministerio a su cargo “no estuvo a la altura” de lo que merecían los alumnos en los últimos 30 años. “Yo antes ya hubiera forzado el inicio de la Transformación Educativa, también yo me siento culpable. Sabiendo esa situación, el MEC trata de enmendar ese error presentando un plan nuevo” afirmó.

Zárate habla de los fantasmas de la Transformación Educativa

El ministro de Educación y Ciencias dijo “que a lo mejor el nombre del plan no fue agraciado”, debido a que “la gente escucha transformación y tiene miedo”. Expresó: “los miedos no se pueden explicar, son como los mitos, como Jasy Jatere o la póra. Les tenemos miedo pero no sabemos por qué, porque sabemos que no existen”.

Reiteró que en el PNTE no hay nada oculto y que el miedo es resultado de no leer el documento oficial.

Lea más: Transformación Educativa no incluye ideología de género ni es de oenegés, asegura ministro

Respecto a la dimensión de “educación inclusiva”, contenida en el proyecto, Zárate explicó que el concepto se refiere a la educación destinada a gente con dificultad de movilidad, auditiva o visual, pero nada más que eso, por lo que “fantasmas” detrás de esas palabras no existen.

Marcha contra Transformación educativa está politizada, según ministro

Nicolás Zárate realizó hoy dos posteos en Twitter en alusión a la marcha que se realizará mañana, 20 de octubre, en contra del PNTE. Uno de los tweet contiene la impresión de pantalla de la cuenta de Josia Aguilera, con el comentario: “Miguel Ortigoza del Frente Nacional Pro Vida y representante específicamente del Movimiento Somos Muchos, Muchos Más con Horacio Cartes. Es evidente que pelea contra transformación educativa con otros fines”.

Lea más: Transformación educativa o la demonización del enfoque de derechos

En otro tweet el ministro Zárate dice: “Politizaron la marcha” y anexa una impresión de pantalla del candidato a senador José Ocampos, del movimiento Honor Colorado, donde se nota el twitteo de Miguel Ortigoza, de la organización que acompaña la marcha.

En los posteos se nota la activa participación de la candidata al Senado por el movimiento Honor Colorado, Lizarella Valiente, esposa del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

José Ocampos respondió al ministro Zárate en la misma red social calificándolo de ignorante, debido a que una de las actividades que acompañaron en favor de la familia, estuvo acompañado por otros miembros de iglesias evangélicas y católicas. incluido Miguel Ortigoza, quien retuiteó el comentario de Ocampos como respuesta al responsable del MEC.

La marcha prevista para mañana está organizada por la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, conformada por 35 organizaciones de padres, católicos y evangélicos, principalmente. La movilización se realizará en Asunción y otras partes del país. Hay instituciones educativas privadas que no tendrán clases, mientras en otras se notificó a los padres, invitándoles a participar y a notificar a la escuela en caso que sus hijos también lo hagan.