Transformación educativa no incluye “ideología de género” ni es de oenegés, asegura ministro

El proyecto de transformación educativa no incluye la “ideología de género” aseguró el ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate. Dijo que dicha transformación es un proyecto que incluye nueve políticas a implementar a nivel país.

Explicó que el proyecto busca implementar políticas que van a ir marcando la educación en los próximos 30 años y no trata a profundidad una reforma del currículum. Agregó además que el mismo es una propuesta impulsada por varias instituciones del Estado, negando totalmente que sean las oenegés las que están detrás del proyecto.

Explicó además que son 9 políticas las propuestas por la reforma, y una de ellas, agregadas recientemente a pedido de la familia, es “sociedad, familia y educación”, que figura de manera explícita y fue a pedido de las familias y la comunidad educativa.

Dijo que el resumen del diagnóstico realizado sobre la situación de la educación confirma que entre 7 y 8 estudiantes de cada 10 se encuentran por debajo del nivel mínimo en todos los grados analizados, peor que el diagnóstico del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés).

Calificó la situación del país “en dos, apenas salvando”. Sin embargo, destacó que cumplen un rol demasiado importante, al mantener a los chicos alejados de los peligros. “Un chico que está escolarizado es un chico alejado de las drogas, contenido por sus compañeros y la comunidad educativa”, afirmó en el programa Contacto Ciudadano de ABC Cardinal.

Duplicar la inversión

Uno de los puntos fundamentales de la reforma es mejorar la inversión. Actualmente el país invierte sólo el 2.8% del PIB, lo que se debería duplicar, a criterio del Ministro de Educación. Explicó que actualmente se invierten US$ 1.100 millones, y debería alcanzar para lograr los objetivos propuestos en la transformación educativa al menos US$ 2.510 millones. Si no, el proyecto de transformación educativa terminaría siendo letra muerta.

Lamentó además que el 80% del presupuesto del MEC se destina a salarios. Consideró además que en la región los países invierten al menos el 4%. Y afirmó que “el documento de transformación educativa es de primer mundo, pero sin financiamiento va a ser letra muerta al igual que la reforma educativa”.

Salario profesional docente recién después de 21 años

Nicolás Zárate reconoció que recién tras 21 años se está logrando conseguir un salario profesional docente, lo que significaría un paso más hacia la profesionalización de los profesores.

“Hay una imagen que se gana poco como docente. Estaríamos cerca de los siete millones si logramos esto. Te da IPS y menos años para la jubilación”, puntualizó sobre el salario profesional docente.

Agregó además que también trabajan en la capacitación, esperando que para el 2040 todos los docentes cuenten con educación universitaria. Esto siendo que plantean que los profesores dejen de tener una educación no universitaria, dando al menos un año más de educación.

Además resaltó que hoy en día los docentes deben pasar un examen de ingreso para poder enseñar y esperan lograr que para ejercer la profesión de maestro uno deba aprobar un examen a nivel nacional, y así mejorar la calidad del aprendizaje.

US$ 410 millones para infraestructura

Sobre la infraestructura de las instituciones educativas nacionales del país dijo que para que no se caigan las aulas y existan condiciones edilicias óptimas se necesitan US$ 410 millones de dólares, además de tecnología y conectividad. Afirmó que con el plan que tienen van a llegar al 70 o 75 por ciento de cobertura en matriculación y 50 por ciento de cobertura a nivel de instituciones.

Aseguró que si bien existe corrupción con respecto a la administración de los recursos, aseguró que el problema de todo es la impunidad. Consideró que las inversiones son necesarias, pero mientras que no se castigue a quienes usan bienes públicos para su propio beneficio, no se logrará eliminar el mal endémico de la corrupción.

Aporte de la iglesia es fundamental

Por otra parte, al consultarle sobre si la educación podría llegar a ser absolutamente laica, dijo que el aporte de la iglesia es fundamental para la educación en el Paraguay. Aseguró que “tanto la Iglesia católica y como la evangélica llegan a lugares donde nosotros no podemos llegar”. Se posicionó en contra de dejar de lado a la iglesia, agregando además que las mismas educan en valores que son necesarios para la sociedad.

Docentes denunciados por abusos son apartados

Con relación a los casos de denuncias de abusos y acosos de docentes, afirmó que todos los casos son atendidos. Agregó además que continúan con la campaña “Hablemos”, aseverando que siempre hubo casos, pero antes no se hablaba, por lo que instan a denunciar, pues “no hay que esconder los males bajo la alfombra”, acotó.

Explicó que ante una denuncia se abre un sumario y se le aparta al docente al instante. Negó que los denunciados sean trasladados a otras instituciones, asegurando que no se vuelve a poner a los mismos en contacto con otros chicos, pero sí se les dan tareas administrativas, lejos de las aulas.