Transformación educativa inútil

El Proyecto Nacional de Transformación Educativa (PNTE) es un derroche y una pérdida de tiempo. En el Ministerio de Educación nunca se ha gastado tanto dinero durante cinco años para hacer algo inútil. Es inútil porque no solo no transforma, no corrige el más grave error e incluso delito del sistema educativo actual, sino que lo aumenta.