Hugo Javier: facturas de rendición de cuentas de Central fueron emitidas un año después de desembolso, según fiscal

El fiscal Juan Ledesma investiga en presunto desvío de fondos de la Gobernación de Central durante la administración del exgobernador, Hugo Javier González Alegre (ANR cartista). El perjuicio, por ahora, sería de G. 18.384.427.005, según evidencias incautadas tras los allanamientos.

Fueron imputadas 49 personas, supuestos proveedores, contratistas, miembros de organizaciones no gubernamentales, exfuncionarios de la institución departamental, incluyendo González Alegre, sobre quien pesa otra imputación del mismo tenor. El agente Ledesma dijo que se creó un “esquema delictivo” desde la Gobernación.

Para justificar las millonarias transferencias hechas por Hugo Javier, en complicidad de funcionarios administrativos, utilizaron 23 facturas presumiblemente falsas, como respaldo documental en las rendiciones de cuentas.

Las mismas, no habrían sido emitidas por los supuestos proveedores. El monto total de las facturas asciende a Gs. 828.650.000. Además, los bienes y/o servicios consignados corresponderían a operaciones inexistentes.



Hugo Javier habría utilizado facturas por servicios inexistentes

También, habrían utilizado 141 facturas que contendrían ideas que no se corresponderían con la realidad. Es decir, los bienes y/o servicios descriptos en el concepto de las mismas, no habrían sido proporcionados.

Corresponderían a operaciones inexistentes, obtenidas a raíz de la colaboración brindada por parte de los supuestos proveedores a la estructura delictiva. El monto total de las facturas es de Gs. 14.203.585.245.

“Estas facturas habrían sido emitidas luego de aproximadamente un año de la realización de los desembolsos. Los conceptos por los cuales habrían sido emitidas no corresponden a las actividades declaradas en los proyectos”, se lee en el acta de imputación.

Fueron beneficiadas el Concejo Regional de Salud de Central con G. 11.231 millones, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) con G. 7.261 millones, Asociación Plantemos Consciencia con G. 4.359 millones, Centro Nacional de Organizaciones Populares con G. 905 millones y Asociación Ecodesarrollo con G. 666 millones.



Comerciantes que figuran en facturas presentadas por Hugo Javier, niegan servicios

La comitiva fiscal encabezada por el agente Ledesma, se constituyó en varios locales comerciales con el objetivo de confirmar si los mismos prestaron servicios para las oenegés beneficiadas con las transferencias. Todos los propietarios negaron vinculación alguna.

Además, todas las facturas presuntamente falsas fueron completadas aparentemente por la misma persona, ya que en todas se observa la misma caligrafía.

El local denominado “Deposito de Madera M&C”, ubicado en un barrio de la ciudad de Concepción, de Elva Blanca Escobar Coronel, afirmó que la factura N° 001 001 0000438, de fecha 31 de enero de 2020, por el monto de G. 50 millones, a nombre del Consejo Regional de Salud de Central, es falsa.

“Esa Factura yo no emití, me puse en contacto con mi contador (…). Con ese mismo número de factura he realizado una venta de G. 1.565.000″, denunció. Así mismo, entregó al fiscal una copia autenticada de la factura duplicada.



Denuncian que facturas del caso Hugo Javier son falsas

La “Ferretería Samudio”, ubicado en Asunción y cuyo propietario es Andrés Bello González, también dijo que la factura N° 002 001 0019518 de fecha 12 de marzo de 2020 por el monto de G. 25.160.000, a nombre de la Fundación CIAP, es falsa. Entregó una copia autenticada de la factura con la misma numeración que pertenece a otro comprador.

La “Ferretería Victoria”, de Asunción y propiedad de Cruz Jara Vda. De González, negó que la factura N° 74530 de fecha 28 de diciembre del 2019, a nombre de la Fundación CIAP, por la suma de G. 20.000.000; la factura N° 74535, de fecha 30 de diciembre del 2019, también a nombre de CIAP, por G. 50.000.000 y la N° 74540, de fecha 31 de enero del 2020, a nombre del Consejo Regional de Salud de Central, por G. 4.000.000, son falsas. Entregó los comprobantes originales.

El local “La Ofertita”, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso, cuyo propietario es Ricardo Rubén Macoritto, manifestó que “jamás emitió” la factura N° 001-001-0025000 de fecha 27 de diciembre del 2019, a nombre de la ONG Plantemos Conciencia, por G. 145.000.000. Insistió en que “nunca proveyó nada a Plantemos Conciencia“ y que esa cantidad de dinero “nunca ha facturado hasta la fecha”.

El “Depósito de Materiales de Construcción San José”, ubicado en Mariano Roque Alonso, de Juan José Ramírez Escobar, dijo que la factura N° 5891 de fecha 2 de marzo del 2020, a nombre de Fundación CIAP, por G. 28.000.000 y la factura N° 5920 de fecha 4 de marzo de 2020, también a nombre de CIAP, por G. 40.000.000, son falsas.

Caso Hugo Javier en Central: niegan emisión de facturas por montos tan elevados

El comercial “Alonsito”, ubicado sobre la Ruta Transchaco km 15,5 de Mariano Roque Alonso, de Ulises Beltran Piñanez, señaló que la factura N° 11796 de fecha 28 de diciembre del 2019, a nombre de CIAP, por G. 31.000.000, es falsa.

Julia Cabrera, propietaria de la “Ferretería Blanser”, ubicado en Capiatá, afirmó que la facturas N° 001-001-0014550 de fecha 31/01/2020, por G. 13.000.000; N° 001-001-0014555 de fecha 31/01/2020, por G. 30.000.000; N° 001-001-001-0004559 de fecha 31/01/2020, por G. 50.000.000; N° 001-001-001-0004935 de fecha 20/01/2020, por G. 10.000.000; N° 001-001-0004541 de fecha 15/01/2020, por G. 25.000.000, son todas falsas.

“No les corresponde las letras ni a ella, ni a su marido. Nunca emitieron facturas por dichos importes. Son muy elevados. La misma manifestó que se comunicó con su contador y que los números de facturas fueron expedidas a nombre de otras personas y otros montos totalmente diferentes, proveyendo copias autenticadas de las facturas”, dice la imputación.

En Lambaré está ubicado el local “Todo Rico”, de Carlos Alberto Barba, aseguró que la factura N° 001-001-0000019 de fecha 31 de marzo de 2020, a nombre de CIAP, por G. 40.000.000 y la factura N° 001- 001-0000024 de fecha 2 de marzo de 2020, a nombre de CIAP, por G. 36.500.000, son también falsas.