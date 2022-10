Arregui dice que más de la mitad de la Fiscalía obedece a Cartes

Carlos Arregui, quien también fue fiscal durante varios años, visitó este domingo los estudios de ABC TV.

El extitular de Seprelad es uno de los hombres respaldados por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la carrera por la Fiscalía General del Estado

Arregui dijo hoy que ya conformó un equipo con el que trabajará en el eventual caso de que sea ternado por el Consejo de la Magistratura y elegido por el Senado. Añadió que tomó la decisión porque el Ministerio Público fue “su casa por casi 20 años”, y precisó que comprende los riesgos que tendrá en el caso de acceder al cargo.

El actual miembro del directorio del BCP aseguró que su trabajo – siempre en el caso de que sea elegido como fiscal general – será centrarse en la lucha contra el crimen organizado. Agregó que ordenará una revisión de los expedientes “más sensibles” y que podría crear más fiscalías adjuntas.

“Una de las metas que tengo es trabajar fuertemente contra el crimen organizado: el lavado de activos, hoy también hablamos del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y quiero fortalecer todas esas unidades (…) Quiero que sea el corolario de mi carrera”, expresó.

Sandra Quiñónez, “sometida” a Horacio Cartes

“Me duele verle tan sometida, dando manotazos. Ahora ya no disimula. La veo totalmente entregada. Me consta, me guío por hechos, no por chismes”, opinó Arregui sobre Sandra Quiñónez, su antigua colega en el Ministerio Público.

“Conozco gente que es capaz y que está relegada por disentir con el criterio de la fiscala general del Estado (…) Yo estoy jugado, confío muchísimo en el equipo (que ya se armó). Si sale esto vamos a revertir la imagen del Ministerio Público”, concluyó Arregui.

Otro candidato del Ejecutivo para reemplazar a Sandra Quiñónez es, además de Arregui; el viceministro de la SET, Óscar Orué; quien ya confirmó que presentará su postulación.

Otros posibles candidatos que provienen del Poder Ejecutivo son: Mónica Seifart de Martínez Vierci, exmiembro del Consejo de la Magistratura y exasesora jurídica de la Presidencia, y Cecilia Pérez, exministra de Justicia y actual asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia. Hasta ahora no oficializaron su presentación para el concurso.