Austeridad en el PGN para no fundir la economía, pide la ARP

“El Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un Presupuesto General de la Nación que se supone es bastante austero y habrá que ajustarse a eso, no podemos seguir con privilegios aprobados en el Parlamento”, manifestó el tesorero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Jorge dos Santos.

Añadió que, lamentablemente, en épocas electorales se están comprando votos, de A o B manera (con fondos públicos en varios casos), pero lo más grave es que de esa forma se va a fundir la economía del país.

“Los que tienen que llevarnos adelante piensan fundirlo, y eso es una locura. Así que la ARP solicita, pide y exige que se mantenga lo más austero posible el Presupuesto General de la Nación”, expresó nuestro entrevistado.

También manifestó que su gremio exhorta que los gastos estatales se enfoquen en las cuestiones más necesarias para la sociedad, mientras el país se recupera del déficit fiscal.

“Es un sobregiro permanente, como cuando una persona revienta su tarjeta de crédito, y después no encuentra cómo salir de eso”, comparó.

Comentó que no sabe si cuan cerca o lejos está el Paraguay de la cesación de pagos, porque ya tuvimos un default técnico allá por el año 2002 “y vimos que fue tremendamente dañino para el país.”

“Hace años que venimos peleando por grado de inversión y cómo podríamos aspirar a eso, con un presupuesto descalzado”, cuestionó.

Admitió que existen muchas necesidades en el país pero que si no hay como financiarlas, entonces no se puede, remarcó.

Recordó que según estudios del Banco Mundial son cerca de US$ 800 millones lo que se gasta mal y contrapuso que muchísimos de los problemas del país se podrían solucionar si se gastara bien dicho monto.

Indicó que gastar mal no es solamente pagar muchos sueldos -de cargos- que no se necesitan, sino también insumos desperdiciados, corrupción, etc.

Dos Santos señaló que otro tema que va de la mano con lo que está fundiendo la economía nacional es el contrabando, porque con el ingreso ilegal se genera competencia desleal a las empresas que dan empleo y que pagan sus impuestos en el Paraguay.

“El contrabando crea problemas a toda la población, cómo voy a generar empleo formal si el ingreso de productos en forma irregular al país me está matando el negocio”, graficó el directivo de la ARP lo que ocurre en el territorio.