Familiares de Ramón Samudio desmienten declaraciones de médicos de IPS

Don Ramón Samudio, el hombre al que le habían amputado por error una pierna en IPS y quien finalmente se quedó sin ninguna pierna, fue sometido a unas cinco cirugías que eran necesarias para ir corrigiendo imperfecciones. Su hijo, Gerardo, dijo hoy que las últimas declaraciones de los médicos del Instituto de Previsión Social (IPS) son falsas.

Por otro lado, afirmó que su padre se encuentra en buen estado de salud y mejorando.

“Mi padre evolucionó perfectamente. Ya fue dado de alta. Él está muy bien, excepto por uno de los estudios que dice que está un poco deprimido, pero sin las piernas, también cualquiera estaría deprimido”,señaló.

Por otro lado, sobre el comunicado de los médicos de IPS sobre la salud de su padre, manifestó: “Desde el punto 1 ellos han vuelto a mentir y eso es lo que duele. No sé si el presidente sabe de esas declaraciones que su gente de prensa manifestó”.

“Digo mentiras porque dicen que mi papá es diabético y en un estudio que ellos le hicieron dice que no es diabético. El domingo me dijo la doctora que estaba bajo de azúcar y que le dé jugo o café bien azucarado y sabemos que si un paciente es diabético, está prohibido darle azúcar. Así es como uno ya no sabe qué pensar porque nos llena de dudas”, añadió.

“Ese comunicado está lleno de errores, cosa que nos conviene porque allí ellos admiten que hubo negligencia médica”, alegó.

Así también dijo que confían en los resultados de la junta médica porque no podrán refutar los argumentos de la familia.