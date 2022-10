Vuelo del terror: avión planeó sin motores más de 7 minutos, según piloto

Vicente Quiñónez, excomandante de aviones Airbus A320 de la aerolínea Latam, dijo hoy en conversación con ABC TV que la aeronave que aterrizó de emergencia en el Silvio Pettirossi en la noche del miércoles en un trayecto que hizo desde Foz de Iguazú voló a 28.000 pies de altura y, en su descenso, planeó durante siete minutos por la falta de funcionamiento de dos motores. Sin embargo, el comandante nunca perdió la dirección de la pista.

Sobre la decisión del piloto del avión de volar desde Brasil a Luque, afirmó que: “el radar meteorológico va a informar sobre las diferentes temperaturas exteriores que hay. Él puede tener conocimiento de cómo está la meteorología por fotografías, que no indica dónde hay granizo o turbulencia severa; solo diferencia la temperatura y dónde las condiciones están pesadas. El piloto no es un kamikaze, va a buscar desviar lo máximo posible, nadie quiere entrar en turbulencia pesada, como fue en este caso”.

Lea más: Latam: comunicado de la aerolínea sobre avión destrozado por tormenta

Solo se mira el destino

Darío Maciel, exinstructor y expiloto de Latam, añadió el régimen de descenso de este tipo de aviones es muy bajo, por lo que puede planear durante un tiempo determinado, siempre dependiendo de la velocidad.

Lea más: Dinac sobre avión destrozado: “No sabemos por qué despegó de Foz de Iguazú”

“Si yo tengo las condiciones (meteorológicas) del aterrizaje no hay ningún problema (para despegar). Si voy a Buenos Aires no voy a estar cada 100 metros viendo cómo están las condiciones, voy a ver cómo está Buenos Aires y ya. Él tiene el radar ahí, antes de salir no sirve para nada. Tengo que despegar, volar, y prender; porque ahí estoy viendo donde están las células (de tormenta). Es mi responsabilidad estar desviando esas células”, expresó.

Lea más: Mensaje de la tripulación de Latam antes del despegue hacia Asunción

Protocolo se cumplió

Para el historiador aeronáutico, Antonio Sapienza, la tripulación cumplió con todos los protocolos. “Tanto Manuel Franco y Javier Salinas, piloto y copiloto, personas con muchas horas de vuelo, cumplieron con los protocolos y al pie de la letra en una situación de emergencia al atravesar la granizada”, aseguró.

Refirió también que no se puede prever una granizada en el camino. “Fue una sorpresa para la tripulación”, finalizó.