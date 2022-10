Pescador paraguayo denunció a militares brasileños por violar soberanía

El hecho ocurrió este viernes, a las 6:00, en la zona del distrito de San Lázaro, en el río Apa, lado Paraguay, dijo Diego Fernández quien estaba acompañado de su esposa. La pareja se dispuso a ir hacia el pequeño rancho donde tenían sus pertenencias cuando los marinos brasileños se dirigieron hacia ellos.

“Ellos (brasileños) estaban lado paraguayo, entraron en el río Apa, porque el sitio está donde confluye con el río Paraguay; cuando se dirigían hacia nosotros aceleré mi embarcación para alcanzar la costa lado Paraguay. Allí chocaron contra mi bote”, relató el pescador.

Agregó que no pudo filmar antes porque estaba al mando de su embarcación. “Al impactar ya me amenazaron con arma larga, ahí me percaté que tenían en su embarcación nuestros elementos de pesca. Se bajaron lado paraguayo a hacer eso”, denunció.

Explicó que eran dos embarcaciones y en cada bote estaban cuatro militares brasileños. “Un grupo nos persiguió y el otro quedó hacia nuestro rancho. Al percatarse que les iba a filmar cubrieron sus rostros y dejaron de apuntarme con sus armas”, sostuvo Fernández.

Dijo que luego de la discusión finalmente los extranjeros se alejaron del sitio y fueron hacia aguas brasileñas.