Plan de transformación educativa no está “cerrado” a modificaciones, afirman desde el MEC

Atendiendo a la movilización de padres contra el Plan Nacional de Transformación Educativa 2040 (PNTE), la directora general de Desarrollo Educativo del MEC, Zulma Morales, señaló esta mañana que el debate sobre el proyecto no está cerrado.

Mencionó que modificaciones a los puntos de controversia con respecto al PNTE pueden ser aplicados hasta marzo del 2023, de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

“Nosotros no nos cerramos. No estamos enfocados en que sea solo esto, sino lo que nosotros queremos es la calidad educativa. Y todo bien que sea para el estudiante y para nuestro Estado paraguayo, por supuesto que vamos a cambiarlo”, sostuvo.

“Tal vez tengamos puntos que tengamos que replantear o rever, no desde nuestro punto de experiencia sino de la sociedad. Abierto está el tema, no estamos cerrados. El ministro no está cerrado y es una línea del presidente (Abdo Benítez). Estamos dispuestos a seguir trabajando los técnicos”, acotó.

Comisión estudiará plan de transformación educativa

Destacó, en ese sentido, que por ello el MEC dispuso la creación de una comisión ad hoc para analizar todo el plan de transformación educativa y plantear modificaciones en caso de ser requeridas.

Esta comisión estará conformada por profesionales nominados para integrar el Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec).

MEC afirma que padres están desinformados

Acerca de los padres que se movilizan contra el PNTE, Morales indicó que estos están “confundidos” e “influenciados” por la “desinformación” que circula en las redes sociales en torno al plan.

“Es muy triste que hoy podamos tener una población confundida con una propuesta de diseño que sería la de mejorar el sistema educativo”, declaró.

Aclaró, en ese contexto, que el plan de transformación educativa es un proyecto elaborado por técnicos paraguayos y que lo que busca es obtener mayores recursos económicos para potenciar la educación en el país.

“Lo que buscamos hacer es priorizar aquellas necesidades urgentes que vemos que el sector educativo está padeciendo”, expresó.

Último día de la tercera semana de socialización

La “Tercera Semana de la Transformación Educativa” convocada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en la que se socializa el PNTE, concluye este viernes en escuelas y colegios del país.

En el marco de esta convocatoria del MEC, padres de colegios de distintos puntos del país se movilizaron a fin de manifestar su rechazo a dicho proyecto.