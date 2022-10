Censo 2022: respuestas a las dudas y consultas de la ciudadanía

El miércoles 9 de noviembre se hará el Censo de Población y Vivienda 2022 en todo el territorio paraguayo. A pesar de que vienen aclarándose constantemente diversas situaciones que afectan a la ciudadanía, varios oyentes aprovecharon para evacuar más dudas

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Iván Ojeda estuvo en ABC AM 730 para dar más respuestas sobre el funcionamiento de este día histórico entre las 5:00 y 18:00.

La ley establece grupos de personas exceptuadas de quedarse en sus casas, pues podrán salir a la calle e ir a sus puestos de trabajo.

¿Qué pasará con el transporte público de pasajeros?

Ojeda respondió que la normativa prohíbe el funcionamiento del servicio de transporte público, por lo que insta a los trabajadores exceptuados a ir viendo cómo llegar por su cuenta hasta sus lugares de empleo y el retorno. La otra opción es que los empleadores coloquen por ese día vehículos para el traslado.

¿Qué pasa si vivo en un departamento y estoy fuera de la casa donde habitualmente resido?

El director explicó que los que viven en departamentos serán censados con base en donde estuvieron desde la hora cero del 9 de noviembre.

¿Y los que están en lugares exceptuados?

En ese caso Ojeda refirió que existe una modalidad de censo denominada “colectiva”, pues los trabajadores o personas que estén en albergues de hospitales, serán censados en ese sitio. Se incluye a guardias de seguridad, iglesias, penitenciarías y hoteles.

¿Es obligatorio quedarme en casa por más que ya me censaron antes de las 18:00?

Sí. El vocero estatal sostuvo que los que ya fueron censados deben permanecer en sus vivienda hasta las 18:00 “para no entorpecer la labor de censista”. Similar exigencia se hace a atletas especiales que por algún motivo ese día deben hacer algún entrenamiento fuera del hogar.

¿Qué ocurre si justo trabajo en casa de familia como doméstico/a?

Ojeda alegó que se puede censar a la persona en el lugar donde está trabajando y se le pregunta sobre su residencia habitual a la hora de ir completando el cuestionario.

¿Cómo serán los controles a comercios que se atrevan a abrir ese día?

El director del INE advierte que fiscalizadores del Ministerio del Trabajo estarán haciendo recorridos para fiscalizar si se cumple o no con la ley.

Un ejemplo es que de repente una despensa de barrio justo esté abierta. Recordó la importancia de surtirse de productos de la canastas básica y combustible un día antes, pues hasta las estaciones de servicios estarán cerradas.

¿Cómo estar seguro/a de que el censista es realmente un censista?

Ojeda aclaró que el censista estará debidamente identificado con un porta cédula donde estará su carnet con un código QR. Recuerda que el voluntario se presentará como tal y que si existen dudas se puede llamar al 911. “El censista no pedirá dinero, no tomará fotos, no pedirá firmas ni debe recorrer la casa”, expresó.

“Se le puede recibir en cualquier parte de la casa, en el patio en la sala, etc”, agregó.

Otros detalles importantes

Las personas con discapacidad, por ejemplo visual, van a responder ellas mismas, indicó. También si no llega a aparecer el censista, los pobladores pueden contactar con las redes sociales del INE o avisar al 911.

“Si ese día no llega el censista, lo más probable es que llegue otro día, y esto se da porque hubo deserciones de censistas de esa zona”, manifestó Ojeda.

Los trabajadores esenciales tendrán que portar un documento que acredite que son trabajadores de la institución o empresa exceptuada.

Por último, Ojeda dijo que se hicieron previamente ocho censos pilotos, para ver si las preguntan se entienden. Estima que en cada hogar se necesitarán de 40 minutos para efectuar 65 preguntas. Hasta la fecha hay 210.000 censistas confirmados que siguen capacitándose.

