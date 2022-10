En el Jardín Botánico “uno anda por su cabeza”, critica concejala sobre ataque de monos

Jazmín Galeano, concejala de la municipalidad, no se calló ninguna de las indignaciones que siente ante el reciente ataque de monos capuchinos hacia unos niños el viernes pasado.

“Mi opinión es que es una vergüenza, es lamentable por parte de la institución, no por los padres. Es un hecho que es reiterativo, reincidente, los animales que salen de sus jaulas”, declaró la edil.

Comentó que “en marzo un caraya, una especie de mono, atacó a un visitante. Y en esta ocasión fueron monos capuchinos. Eso pasa por las jaulas en total abandono, el caraya entra y sale de la jaula”, denunció.

En la primera ocasión, “a través de la Junta hicimos el reclamo para que tengan preparado un protocolo de asistencia para ayudarle medicamente a la persona que está herida. Eso pasó en marzo, ahora vuelve a suceder y nadie tiene capacidad de dar respuesta”, dijo indignada.

Lea más: Exigen a intendente respuestas ante desidia en el Botánico, escenario de ataque a una corredora

“Uno anda por su cabeza” en el zoológico de Asunción

Añadió, “es lo grave, no existe personal capacitado para asistir a los visitantes en el zoológico. Uno entra al Jardín Botánico y anda por su cabeza”, expresó.

Según Galeano no hay funcionarios que custodian el zoo que deben decirle a los niños lo que deben hacer o lo que no deben. “En este caso los niños no estaban molestando, y los animales agredieron de la nada, según la mamá en twitter”, esbozó.

“Tenemos que tener personal capacitado para responder de manera inmediata, pero eso no existe, eso es grave, estoy super indignada, lamento muchísimo que esta familia haya pasado por eso. La exposición al peligro de los niños y los animales por la falta de respuesta, de soluciones”, refirió.

Expuso que “este ataque de monos no es la primera vez que sucede, no se le da la importancia, y antes de ayer pasaron por una experiencia trágica. ¿De qué manera le sacamos el trauma a estos chicos?, es grave porque ya es reincidente”.

El Jardín Botánico tiene que intervenirse

La concejala declaró que la Junta Municipal ya presentó los reclamos en cuanto a las mejoras de hábitat. “Hemos pedido incluso una intervención que solicitamos, aprobamos y no se llevó a cabo”, explicó.

“El intendente -Oscar Nenecho Rodríguez- es incapaz de dar soluciones, en cambio presentó un informe de auditoría mediocre donde se ve que hay una mala administración, y una baja ejecución presupuestaria”, reveló.

“Se aprueba el presupuesto cada año para el Jardín Botánico, pero no se llevan a cabo las mejoras, las capacitaciones que necesita el funcionariado, para guiar a los niños, y que no estén molestando a los animales. Que los adultos no les den comida”, subrayó.

“Maris Llorens, la directora donó millones”

Jazmín Galeano no anduvo con rodeos, y destacó que “la intendencia tiene que tomar en serio ésto. Desde la Junta estamos reclamando, pedimos intervención, lo que vetó el intendente”.

Seguidamente, “nos fuimos a Contraloría, reclamamos las jaulas en mal estado. Nada pasó, el intendente tiene que tomar postura y decisiones. Él le mantiene como directora a Maris Llorens en una tierra de nadie, donde no se toman en cuenta las recomendaciones de la Junta”, espetó.

“Encomendamos la intervención del Jardín Botánico por mayoría de votos, el intendente vetó. Rechazamos el veto para ratificarnos en nuestro pedido de intervención, igual no hizo”, reiteró.

“En el informe del auditor se hizo una declaración de supuestas donaciones millonarias de la directora, Maris Llorens, pero ellas tienen que ser aprobadas por la Junta, y tampoco se rindió. No hay documentos, ni resolución de la Junta; no tiene respaldo”, finalizó.