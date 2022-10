IPS está sin reactivos de laboratorio para diagnósticos específicos, denuncian

Entretanto el Instituto de Previsión Social (IPS) se llena de comunicados que nada aportan a la solución de la crisis que sobrelleva el ente, la falta crónica de insumos y medicamentos se agrava, dejando sin sus tratamientos médicos a un sinnúmero de pacientes.

Desde hace tiempo, el clamor de los asegurados es que las prestaciones de salud brindadas por el IPS no se ajustan al abono mensual realizado al seguro social.

Lea más: IPS: pacientes oncológicos protestan por medicamentos, mientras Bataglia está en Marruecos

Además de la regular falta de medicamentos, muchos de muy elevado costo, la previsional también está sin reactivos para el diagnóstico de patologías específicas y de alta complejidad, según denunció la Asociación de Pacientes con Lupus de Paraguay.

“Hay reactivos básicos, pero otros más específicos y de alto costo, no hay. En los privados es carísimo y hay gente que no está avanzando con su tratamiento porque no tienen solvencia económica para realizarse estos estudios”, denunció a ABC, Benicia Albrecht, presidenta de la asociación.

Diversos reactivos de laboratorio están en falta

Entre los reactivos que están en falta, la representante de los pacientes con lupus citó, por ejemplo, la prueba de anticuerpos antinucleares ANA, utilizado para detectar enfermedad autoinmune; Anti DNA, para diagnosticar el lupus eritematoso sistémico; C3 y C4 que detecta trastorno autoinmunitario como el lupus.

Además, tampoco hay disponibilidad de reactivos como proteinuria 24 hs, útil en el diagnóstico de algunas enfermedades como la diabetes o la hipertensión.

Lea más: IPS: seis asociaciones se unen para repudiar amedrentamiento a pacientes crónicos

Reactivos como T3 y T4, utilizados para diagnosticar hipertiroidismo y controlar las reacciones metabólicas del organismo, respectivamente, también están en falta.

Déficit de medicamentos para pacientes con lupus

Albrecht también denunció la carencia regular de diversos fármacos utilizados por los pacientes con lupus. Mencionó por ejemplo drogas como micofenolato de mofetilo 500 mg, hidroxicloroquina, azatioprina, prednisona 50 mg y prednisona 20 mg.

“En síntesis, nada no tiene el IPS. No hay ni paracetamol, no hay prednisona. Es lamentable”, criticó.

IPS acusa de información maliciosa

Lejos de brindar soluciones reales a los aportantes del seguro social, durante los últimos días el IPS ha emitido un comunicado tras otro para acusar a activistas de la salud y medios de prensa de buscar tergiversar y mediatizar las denuncias realizadas en contra del ente.

Lea también: IPS: dan turnos para especialistas en traumatología una vez al mes, denuncian asegurados

En su último comunicado, la previsional acusa al diario ABC Color de brindar “información maliciosa con enfoque destructivo” que solo “busca desprestigiar los esfuerzos de las autoridades institucionales”.

No obstante, el presidente del IPS, Vicente Bataglia y miembros del Consejo de Administración, apenas dan la cara y muestran completo desinterés a los reclamos realizados por los asegurados, que a diario deambulan por los pasillos de la previsional golpeando puertas para recibir atención médica y medicamentos.

Bataglia, actualmente se encuentra en la lejana Marruecos, África, hasta donde fue para participar del Foro Mundial de la Seguridad Social, desarrollado del 24 al 28 de octubre. El presidente del IPS apenas aparece en una sola imagen de las fotos compartidas por los organizadores del evento, que duró cuatro días.