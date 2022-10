Darío Messer: abogados del ‘doleiro’ también rebotan de proceso para comisar bienes

Los abogados Miguel Ángel Insaurralde y Óscar Germán Latorre (ex fiscal general del Estado) fracasaron en su intento de intervenir en el proceso de comiso especial autónomo de bienes de Darío Messer y sus empresas, en Paraguay.

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás rechazó el pedido de intervención de los profesionales del derecho, quienes presentaron una carta poder firmada por el doleiro, procesado en Paraguay por presunto lavado de dinero y otros delitos.

El magistrado argumentó que el “hermano del alma” del ex presidente Horacio Cartes no puede hacer reclamo alguno a la Justicia, ya que en la causa 01/2022 caratulada “DARIO MESSER Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO Y OTROS”, el ciudadano brasileño no se ha puesto a disposición de la Justicia y no puede litigar desde la clandestinidad.

La postura de Delmás coincide con la asumida en el caso de Dan Wolf Messer, hijo del ‘doleiro’, quien también otorgó una carta poder a los abogados Bettina Legal, Gustavo Miguel Arietti y Gustavo Leguizamón Acha, a quienes la semana pasada el juez de Garantías rechazó la intervención en el proceso de comiso de bienes.

Preliminar para comiso de bienes de Messer será en diciembre

Para el martes 6 de diciembre, a las 8:30, está programada la audiencia preliminar para que el Juzgado de Garantías decida si eleva a juicio oral el pedido de comiso autónomo de los bienes que están a nombre de Darío Messer y su hijo Dan Wolf Messer, en el marco de la causa “Darío Messer y otros s/ lavado de dinero y otros”.

La hipótesis del Ministerio Público es que los bienes fueron adquiridos con el producto de hechos antijurídicos, lo que se puede corroborar con las investigaciones y condenas aplicadas en el Brasil contra la asociación criminal integrada por Darío Messer junto con otras personas, así como con los acuerdos de delación premiada suscripto por el “doleiro”.

Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera fundamentan el pedido de comiso autónomo en la “existencia de bienes obtenidos a partir de capitales provenientes de hechos antijurídicos, específicamente, de los hechos punibles de corrupción, pertenecer a una organización criminal, blanqueo de capitales, ocurridos en el Brasil1 y de lavado de activos y asociación criminal, ocurridos en el Paraguay”, según resalta el escrito que consta de 101 páginas.

En Paraguay Darío Messer, el “doleiro” que es “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, tiene valiosos inmuebles, miles de cabezas de ganado, acciones y valores por más de US$ 100 millones, que soportan embargos a pedido de la Justicia paraguaya y brasileña.

La administración de dichos bienes está a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

La Justicia brasileña solicitó compartir los bienes que tiene en nuestro país Darío Messer, quien cumple en Brasil una condena a 13 años y cuatro meses de cárcel por el hecho punible de lavado de dinero.