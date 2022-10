¿Restos de Óscar Denis están en una comunidad indígena de Pedro Juan?

Luego de brindar su descargo sobre lo sucedido en torno al ingreso del ataúd del líder del EPP, Osvaldo Villalba, al Buen Pastor, la excoordinadora de Establecimientos de Mujeres reveló este lunes que hace aproximadamente cinco meses recibió una información sobre el presunto paradero del exvicepresidente Óscar Denis.

Detalló que, según el dato que recibió, los restos de Denis podrían estar en una comunidad indígena denominada Mbokaja’i, cerca de Pedro Juan Caballero. Luego de recibir dicho dato, según Ana Dina, aseguró que ella informó directamente al entonces ministro de Justicia, Édgar Olmedo, y al viceministro Daniel Benítez.

Acotó que ella no puede garantizar la severidad de esa información y por ello derivó el dato para su verificación correspondiente. Señaló que, si bien constantemente las hijas del señor Denis le contactaban para intentar reunirse con Carmen Villalba, ella no les informó sobre el dato que recibió.

“Avisé a las autoridades porque no me compete a mí dar falsas esperanzas, pero di a las autoridades penitenciarias para que ellas comuniquen a donde consideren”, respondió para ABC TV.

Así también, señaló que no sabe si se realizó alguna diligencia luego de su informe. “No puedo decir que no me hayan hecho caso o si se fueron y buscaron; capaz que hayan hecho”, planteó.

