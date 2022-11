Rechazan pedido de nulidad de resolución que motivó imputación del intendente de Carapeguá

La Comisión de Legislación de la Junta Municipal, presidido por Ignacio Ojeda (PLRA), recomendó a la plenaria rechazar el pedido de nulidad de la resolución N°229/2019 solicitada por el intendente. Mediante el documento los concejales denunciaron supuestas irregularidades cometidas por el jefe comunal para autorizar de manera definitiva el loteamiento de un inmueble en una zona industrial.

El edil Ojeda argumentó que a través de dicha resolución los exconcejales acordaron denunciar ante el Ministerio Público supuestas irregularidades que detectaron en la resolución N° 656 del 2 de diciembre del 2019 emitido por la Intendencia, a cargo de Luciano Cañete (ANR).

A través de la resolución de la Intendencia se autorizó de manera definitiva el loteamiento en una zona industrial a favor de Durban Trading SA, representada por Luis Martínez Cáceres.

En la disposición de la Junta Municipal también se ordena al intendente la suspensión inmediata de la resolución N° 656, comunicar el caso a la Dirección Nacional de Catastro, Dirección Nacional de Registro Público de la Propiedad y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Lea más: Intendente de Carapeguá arma estrategia para que se extinga la imputación que obra en su contra

Presumen que hubo falsificación de firma de mesa de entrada

La Junta Municipal, durante la presidencia de la concejal liberal Margarita Miró, que fue reelecta en el cargo, se presentó una nota de reconsideración del plano de loteamiento a la que se le dio supuestamente mesa de entrada N° 235 el 8 de agosto del 2019, pero en realidad el documento no ingresó al órgano deliberativo comunal, de acuerdo a la denuncia fiscal.

La Junta Municipal se expidió en tres ocasiones al respecto, indicando que no se puede autorizar la urbanización de una zona delimitada para área industrial. Asimismo, la firma de la persona que puestamente recibió la nota no corresponde a los responsables de la Junta Municipal. Ese pedido no se estudió porque los ediles no recibieron la nota y presumen que hubo falsificación de la firma de mesa de entrada.

En la ocasión votaron por el rechazo del pedido del intendente el concejal del Partido Juventud, Enrique González Quintana; los liberales Ignacio Ojeda, Rubén Galeano y Margarita Miró y los colorados Rosa Ramos, Ederson Centurión y Silvino Silva. Se abstuvieron los concejales Alba Montiel, Francisco Román, Carlos Ojeda y David Aranda, todos leales al intendente.

Lea más: Fiscalía imputa a intendente de Carapeguá por falsificación de documentos públicos

Intendente tiene opción de vetar

El intendente ya había solicitado la derogación de la ordenanza municipal 01/2014 por la cual se delimita la zona industrial. Ahora, con el rechazo de su solicitud, el jefe comunal tiene la atribución de vetar y que se vuelva a definir en la Junta Municipal. Si aprueba lo resuelto seguirá litigando en la causa que se lo investiga.