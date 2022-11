InchiTón: festival gastronómico solidario se realizará hoy

El evento denominado “InchiTón” está organizado por amigos de Edwin Brítez, a quien le diagnosticaron cáncer y deberá someterse a una cirugía en Uruguay, debido a que la compleja intervención no se realiza en nuestro país y a que el paciente ya cuenta como antecedente médico con cuatro bypass.

InchiTón, festival gastronómico solidario

La idea de realizar un festival gastronómico nació de la familia y los amigos de Edwin Brítez, también conocido como Inchi.

El evento, que se iniciará hoy a las 18:00, contará con 29 stands de comidas como quesadillas, guiso carretero, pizza casera, paella, costilla de cerdo grill a la parrilla, dorado a la parrilla, lasaña, risotto, hamburguesas, sándwich de bondiola, postres y bebidas, entre otros.

Además, se podrá disfrutar de música en vivo con los grupos Conexión, Compás Musical, Sargento Pimienta y Hugo Ruiz.

La entrada tiene un costo de G. 50.000, que consiste en pase para el evento más dos platos de comida de cualquiera de los 29 stands.

Se llevará a cabo en el Club Sol de América, de Asunción, a partir de las 18:00. Las personas que no pudieron adquirir sus entradas de manera anticipada lo podrán hacer al ingresar al evento.

Edwin Brítez, exjefe de política de ABC Color

Se sumó al diario ABC Color poco después de su apertura, en la década de los ‘70. A partir de ahí comenzó a luchar, durante la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner, por los derechos de los ciudadanos a través de las pocas páginas que el diario ABC Color podía dedicar a la política partidaria, comentó Pablo Guerrero, periodista de ABC y actual jefe de Política.

Comentó que, no obstante, abordó otros aspectos muy preocupantes en ese entonces -y hoy vigentes- como la mala calidad del transporte público y el sufrimiento ciudadano de llegar a sus hogares y lugares de trabajo.

También realizó varios trabajos de investigación y comentarios dominicales que radiografiaban la situación del país.

“Tras la caída de la dictadura puso a desarrollar mejor su talento de observar la realidad nacional y desde las páginas de ABC contribuyó enormemente a dar luz a ciertos espacios aún oscuros de nuestra democracia”, señaló Guerrero.

Pasó también por la sección Internacionales, durante una década fue jefe del área Política del diario ABC Color y ascendió como secretario de Redacción. Tuvo una destacada actuación también desde el Comité de Iglesias, entonces institución que luchaba por los derechos ciudadanos.

Un cáncer y una avalancha de solidaridad

Edwin “Inchi” Brítez, desde sus redes sociales, expresó lo que significó para él enterarse de su diagnóstico y lo que le generó recibir el aprecio y la solidaridad de quienes lo quieren.

“Me cayeron de golpe dos cosas que no me esperaba: un cáncer maligno y una avalancha de solidaridad. Podía operarme aquí, pero el que conoce mejor mi corazón que yo, inclusive que Alicia, dice que debido a mi edad, mi bypass y mi rebelde presión, recomienda una cirugía de alta precisión, que no se hace en Paraguay”.

Comentó también que como familia decidieron vender su reserva inmobiliaria, ya que la operación es realmente costosa.

Agregó que antes del viaje ya comenzaron a vencer los primeros plazos y fue ahí cuando sus hijos y sobrinos resolvieron realizar una actividad. Así nació el “InchiTón”.

“No me agradó de entrada, pero luego reflexioné sobre la solidaridad y ahí encontré la clave de tanto entusiasmo, tanta entrega y pasión que voy viendo en tantos amigos, familia, amigos de mis hijos y nueras. Todos queremos ayudar y ser útiles, todos queremos ser granitos sin pedir nada a cambio, todos queremos tener una causa que apoyar e impulsar, compartiendo el mismo latido de esperanza”, reflexionó.

Finalmente, agradeció a todos por el apoyo y espera que Dios le permita seguir con la misma fuerza para seguir haciendo lo mismo por otros muchos.

“Pienso que al final voy a engordar, de tantas salivas que voy tragando por la emoción, pero prometo no defraudarles: en el quirófano no voy a llorar, aunque duela. Les pido que me sigan enviando chistes, malos inclusive, para soportar el reposo”.