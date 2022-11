“Ser extraño” ataca a animales vacunos en Ybytymí

En un campo comunal de unas 600 hectáreas de la compañía Solano Escobar, varias personas comenzaron el lunes a percatarse de que sus animales vacunos estaban siendo atacados por un “ser extraño” que dejó sin lengua a sus vaquillas y toros, explicó Silvino Aguinaga, uno de los afectados.

Los moradores, desde hace ocho días, están encontrando en sus campos animales muertos y sin lengua y lo llamativo es que cuando uno se acerca a ver lo sucedido se percibe un olor pestilente que ni los perros pueden acercarse para comer la carne de los vacunos, señaló el afectado.

Refirió que el perjuicio es grande porque se cuidan de casos de abigeato y ahora aparece “un ser extraño” que ellos no lograron ver, pese a que el ataque a sus vacunos ocurrió a plena luz del día. Solo se podía observar que los animales corrían desesperadamente por el campo y, en segundos, “personalmente vi que uno de los vacunos cayó al suelo”, relató. Al acercarse, se sentía un fuerte olor y ya encontró a su animal muerto.

Agregó que lo raro es que el campo es limpio y que no vio en medio de los animales que corrían perros ni ningún otro animal, pero sí la desesperación de sus vacunos, que se dispersaban de un lugar a otro. Esta situación preocupa a los lugareños porque, unas horas después, otros vecinos reportaron similares casos a unos 2.000 metros del campo.

En zozobra la comunidad

El ataque a los animales vacunos preocupa a los vecinos y ahora por temor no dejan salir a sus hijos de la casa porque no saben con exactitud qué es lo que está pasando en la comunidad. Algunos comentan que sus antepasados ya habían referido alguna vez que en la comunidad recorrían los “Pyta jovai”, que serían los “malos espíritus”. No sabe si es una leyenda, pero la realidad de hoy es que varias familias se ven afectadas por esta situación.

Dijo que en su caso específico perdió una vaquilla, pero en la zona cerca de 10 animales ya fueron encontrados sin lengua, lo que deja un perjuicio económico a las familias que se dedican a criar para que en caso de alguna urgencia puedan tener algo que vender, atendiendo a que no tienen un ingreso mensual.

Agregó que no realizaron ninguna denuncia al respecto porque nadie les va a recuperar sus animales perdidos. Dijo que no pueden ni siquiera faenar porque ni los perros se acercan al vacuno muerto, por el fuerte olor que despide, ni tampoco se puede consumir por el riesgo que significaría para la salud.