Cercas eléctricas: ¿existen normas o regulaciones para su uso en domicilios?

Las cercas eléctricas son dispositivos disuasivos, cuyo objetivo principal es que el “intruso” desista de ingresar al domicilio para perpetrar un robo u otro hecho, pero, ¿existe un organismo encargado de regular la colocación y uso en domicilios?.

Reglamentación para uso de cercas eléctricas en Paraguay

El ingeniero Raúl González, jefe del departamento de Reglamentación técnica de la Dirección de Seguridad eléctrica del INTN, comenta que nuestro país no cuenta con ningún tipo de norma o reglamentación, al menos para la instalación o el uso.

Explica que se trata de un equipo electrónico que usando correctamente no es dañino para niños ni mascotas. “No supone peligro para ningún ser humano” enfatiza.

Características de las cercas eléctricas

Son aparatos que no deben ser modificados, o sea, se debe utilizar de acuerdo a lo que indica el fabricante, para que no cause daño a humanos ni animales.

Cuenta con un transformador que emite pequeños impulsos de alta tensión y baja corriente, comenta el profesional.

Agrega que no electrocutan, sino que dan pequeñas descargas eléctricas y están programados por impulsos.

“La idea es que le asuste y suelte”, ejemplifica el ingeniero Raúl González.

El aparato tiene terminales de salida con cables aislados al cerco y la alimentación se hace con un conductor aislado. “Estos equipos no tienen impulsos de corriente. No están diseñados para hacerle daño a nadie”, insiste.

Electrocutados al intentar robar gallinas

Esta semana se dio el caso de dos hermanos, en Itapúa, que murieron electrocutados al intentar robar gallinas de un domicilio.

Los familiares de los fallecidos aseguran que el gallinero estaba electrificado, sin embargo, los propietarios de la vivienda señalan que se trataba de un portafoco que se encontraba por un árbol y habría tenido un cable pelado.

Este hecho abrió el debate sobre la regulación y normas sobre cercos electrificados para uso en domicilios.