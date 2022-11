¿Por qué es importante el Censo 2022?

El próximo 9 de noviembre es el día del Censo Nacional 2022. Se recolectarán datos para actualizar la información demográfica y socioeconómica del país. El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) respondió todas las dudas y resaltó la seguridad.

En primer lugar, explicó la importancia del Censo y resaltó que es un derecho de todo ciudadano y sirve para la elaboración de políticas públicas que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida.

“¿Por qué es un derecho? Yo me quejo porque no tengo presión de agua en mi casa, se va la energía eléctrica o no hay seguridad. Todo eso se puede deber a diferentes motivos y uno de esos motivos es que puede que haya un exceso de demanda”, consideró.

En ese sentido, señaló que muchos distritos están creciendo a un ritmo vertiginoso y eso debe ir acompañado por el fortalecimiento de los servicios básicos: salud, educación, vivienda y empleo. “Entonces necesitamos saber cómo estamos para planificar nuestro futuro”, resaltó sobre por qué es importante el Censo Nacional.

Recordó además que -pese a que no habrá sanciones- se pide a las personas que permanezcan en sus viviendas y accedan a brindar todos los datos a los censistas.

¿Cómo protegernos el Día del Censo Nacional?

Todos los censistas portarán identificaciones y detrás de cada credencial se encuentra un código QR que puede ser escaneado para obtener todos los datos y asegurarse de que la persona que acude a la vivienda está habilitada por el INE para recabar los datos de las familias.

Ojeda resaltó que las personas no necesitan dejar entrar a su casa a los censistas y pueden responder las preguntas desde el portón o en el patio. Se calcula un máximo de 40 minutos por cada encuesta. Los voluntarios acreditados no tienen que pedir ningún dato sensible relacionado a cuentas bancarias o números de teléfono. Además, tampoco es necesario que recorran las viviendas.

El diretor del INE explicó sobre ese punto que lo único que deben hacer los censistas es realizar las preguntas del formulario que está siendo ampliamente difundido. “No hace falta que el censista tome fotos, que recorra la vivienda, pida dinero, cuenta corriente, celulares ni nada. Solo debe leer las preguntas del cuestionario y tomar las respuestas”, recalcó.

También hizo énfasis en que los encuestados no tienen que firmar ningún papel y si la gente tiene dudas podrá llamar al 911 o a un par de líneas telefónicas que estarán habilitadas y serán anunciadas en los próximos días.

No habrá colectivos y estaciones de servicio estarán cerradas

Por otra parte, a pesar de que hay varios rubros esenciales exceptuados, es decir que pueden salir a trabajar ese día, no se abrirán las estaciones de servicio. Con respecto a cómo hará la gente que debe movilizarse, indicó que se pide a los jefes que provean de móviles a quienes no tienen vehículos.

Además, indicó que quienes tienen motos o autos deben cargar su combustible un día antes. El día del censo, hasta las 18:00, estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas y la apertura de negocios con aglomeración, como supermercados, locales de eventos o turísticos y negocios en general.