Sanatorio privado suspende diálisis de pacientes por deuda de Salud Pública, denuncian

A causa de una supuesta deuda acumulada por el Ministerio de Salud Pública (MPSBS) con el Sanatorio Americano, el establecimiento privado de salud comunicó que dejará de proveer el servicio tercerizado de diálisis a los pacientes derivados por la cartera sanitaria.

Según denunció a ABC el señor Agustín Quintana, quien recibe su tratamiento de diálisis desde hace tres años en el citado sanatorio privado, Salud Pública adeuda alrededor de dos años de servicio.

“En el Sanatorio Americano nos dijeron que el Ministerio de Salud les debe dos años ya. Yo me hago mi diálisis allí, pero nos pidieron que busquemos para ir a otro lado ya”, lamentó el afectado, al tiempo de indicar que no es el único que se ha quedado sin su tratamiento.

Acorde a su relato, la derivación de su tratamiento a ese sanatorio fue realizada por el Instituto Nacional de Nefrología de Salud Pública.

“En el sanatorio Americano me estoy tratando hace tres años ya. El Ministerio de Salud me derivó en aquel momento mediante un convenio que tienen. Pero ahora el sanatorio dice que ya no pueden sostener la deuda”, dijo.

El hombre, que trabaja de canillita, comentó que no es aportante del Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que no puede acudir al seguro social para continuar con su tratamiento.

Salud Pública está pagando, dicen

ABC intentó conversar sobre el tema con Rita Villalba, de la Dirección General de Administración y Finanzas de la cartera sanitaria, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Desde la Dirección de Comunicación de Salud Pública indicaron que Villalba se encuentra ocupada trabajando con funcionarios del Ministerio de Hacienda, por lo que no puede responder la consulta. Aseguraron, sin embargo, que el servicio tercerizado está siendo abonado por Salud Pública.

ABC también intentó conversar con los responsables del Sanatorio Americano, pero en el establecimiento de salud no brindaron declaraciones al respecto.