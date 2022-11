Todo lo que sabemos de la población paraguaya, gracias a los censos

El primer Censo Nacional fue llevado a cabo en 1952, cuando se registró una población de 1.328.452 paraguayos. En ese año, la población rural era del 65,4% de ese número total. Casi 560.000 personas vivía en zonas urbanas y más de 868.700 en el campo.

Mirando los resultados del Censo 2002, el último cuyos datos son confiables, se puede ver un crecimiento poblacional del 20% por década. Además, se observa una importante migración del campo a la ciudad. La población rural pasó a ser del 47% y la urbana alcanzó el 53%.

Crecimiento de más del 100%

Por otra parte, la tasa de crecimiento poblacional fue variando cada década pero, en total, entre 1962 y 2002, se habla de un crecimiento total de más del 110% (ver infografía).

En el Censo del 2002 ya se registraron más de 5.000.000 de paraguayos y los datos - poco confiables - del 2012 ya hablan de más de 6.400.000 de personas.

Sin identidad

En el 2002, hace 20 años, la población femenina era del 49,6%, y la masculina del 50,4%. Mientras que en 1962, los datos eran exactamente a la inversa, puesto que el 50,4% de la población era femenina. Es decir, hoy hay más hombres que mujeres.

Otro dato relevante recabado por primera vez en el 2002 fue la cantidad de personas con identidad registrada. Ese año, el 30% de la población no tenía cédula de identidad paraguaya.

Acceso a servicios básicos

Por otra parte, es importante mencionar que gracias a los censos se puede hablar de qué porcentaje de la población tiene acceso a energía, agua, red cloacal y recolección de basura.

En el 2002, el 11% de los paraguayos no tenía luz, el 48% no tenía agua corriente y el 37% no tenía un sanitario con pozo ciego o red cloacal. Además, apenas el 30% de la población total podía acceder al servicio de recolección de basuras.

Una población joven

Según los datos del Censo 2002, la mayor cantidad de censados eran menores de 15 años (1.915.309), seguidos por los adultos de entre 30 a 59 (1.470.538) y los jóvenes de 15 a 29 años (1.409.118). Mientras que había más de 368.000 adultos mayores.

Un dato muy importante de mencionar, al ver los resultados en cuanto a la educación, es el alfabetismo. En el 2012, un total de 2.979.880 personas de más de 15 años declaró que sabe leer y escribir. Es decir, había 268.009 personas analfabetas.

‬Por otra parte, la tasa de ocupación en el 2002 era del 94,5% y la población económicamente activa estaba cerca de los dos millones. La mayor parte de ese total, la mayor cantidad de personas formaba parte del nivel terciario, es decir de los servicios.

¿Qué pasó con el censo 2012?

En el 2012, se cambió la metodología de recolección de datos para realizar el Censo Nacional y tanto los resultados como el alcance llegaron a ser duramente cuestionados. Ese año se llevó a cabo lo que se denomina “censo de derecho”.

Días atrás, Iván Ojeda explicó que esa metodología implica “registrar a las personas según donde viven”. No se decretó feriado sino que se realizó el censo durante varias semanas.

El censo, de acuerdo al último dato que tuvo ABC Color, solo tuvo una cobertura de cerca del 70% en diciembre de 2012. Un año después, los datos oficiales tras un cambio de los encargados de la entonces Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), subieron a 76,3%.

Se habló de falseamiento de datos y muchas dudas rondaron a todo el proceso, sobre todo porque llegó a costar más de US$ 17 millones. Por ello, los últimos datos confiables son los del 2002, según varios expertos.

Cuándo se tendrán los datos del Censo 2022

Mañana 9 de noviembre se volverá a realizar un “censo de hecho”, que implica registrar a las personas “según dónde pasó la hora 0 del día del censo”, puntualizó Ojeda.

Los primeros datos de este Censo van a ser presentados dentro de 7 meses, según lo estimado. En años anteriores, se presentaron resultados recién luego de 2 a 3 años.