Ya serán las 18:00 y todavía no fui censado: ¿qué hago y qué pasará conmigo?

A las 18:00 concluye el censo nacional 2022 en zonas urbanas y las personas que aún no fueron censadas ya se preguntan qué pasará con ellos.

El titular del INE, Iván Ojeda, instó a las personas a llamar al 178 o al sistema de emergencias 911 para reportar el caso y dar la ubicación de la vivienda para que un censista pueda visitarlos. Comentó que todavía queda tiempo y que los censistas tienen la orden de acelerar el proceso para llegar a la mayor cantidad de personas posibles.

En cuanto al censo en el interior del país, recordó que este se extenderá por más días.

¿Y si ya son más de las 18:00?

El director del INE especificó que en caso de que no lleguen los censistas a una vivienda a las 18:00, existe un periodo de recuperación. Las personas que no hayan sido censadas deben comunicarse a los mismos números (178 o al 911) y dejar su constancia.

Una vez que las personas que no fueron censadas dejen sus datos, se agendará una visita para los días posteriores.

Esto para el caso del censo urbano, pues el censo indígena y rural aún se extenderá por las próximas dos semanas.

Las quejas más comunes a esta hora, dijo Iván Ojeda, tienen que ver con que los censistas no están llegando. Por tanto piden a la gente que tenga paciencia hasta las 18:00 y en todo caso si no llegan los encuestadores, notifiquen que no fueron censados.

Aclaró que la información dada no saldrá del INE y se le dará un uso práctico, como conocer las características sociodemográficas, económicas, etcétera, y así caracterizar a las personas.