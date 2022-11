Con algunos inconvenientes arrancó el censo en Ñeembucú

PILAR. A tempranas horas los voluntarios se acercaron hasta la municipalidad de Pilar de donde retiraron los materiales a ser utilizados, también se les entregó dos botellas de agua, una galletita y una chocolatada, luego cada grupo fueron a cada barrio visitando casa por casa a las familias para ser censados.

En la ciudad de Pilar, se inició sin inconvenientes con un alto porcentaje de acatamiento por parte de la población.Un silencio y vacío absoluto se pudo observar por las calles de la ciudad y hasta las estaciones de servicios cerraron con cintas de seguridad adhiriéndose al feriado establecido por el Poder Ejecutivo.

Incidentes en Villa Oliva

El coordinador departamental Antonio Roa, informó que en la ciudad de Villa Oliva, se retrasó el inicio del censo por que se encontraron con algún inconveniente " Aparentemente alguien ingresó anoche en las oficinas donde estaba guardada los materiales y lo desparramó por completo. No sabemos qué entraron a buscar ni con qué intenciones, a esta hora ya están arreglando, están colocando el 80 % de cada hoja en sus cajas respectivas, por lo tanto la jornada se retrasó, pero ya estamos superando”, indicó Antonio Roa.

Sin embargo el jefe de la comisaría de Villa Oliva, comisario Marcelino Aquino, sostuvo que no recibieron ninguna denuncia al respecto. “Nosotros no recibimos ninguna denuncia al respecto, si hubo retraso en el inicio del censo por que muchos voluntarios no llegaron a hora”, señaló.

Faltaron voluntarios

En el departamento de Ñeembucú faltaron voluntarios para 5 distritos, Pilar, Humaitá, Villa Franca, Laureles y Cerrito que no se pudo completar a tiempo, razón por el cual se deberá implementar un plan B para terminar el trabajo, según informó el coordinador departamental Antonio Roa.

El mismo señaló que para la zona urbana de Pilar, faltaron 50 voluntarios mientras para los demás distritos 5 voluntarios, también para las zonas urbanas. De acuerdo a las expresiones de Antonio Roa, el tema monetario influyó en la decisiones de los voluntarios teniendo en cuenta de que en la zona rural el pago por el servicio prestado es mucho mayor que en la zona urbana.