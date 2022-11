Cuestionan omisiones de preguntas relevantes en cuestionario del Censo

El Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 incluyó en esta oportunidad 61 preguntas referenciales; no obstante, hubo cuestionamientos por la omisión de algunas preguntas relevantes del cuestionario, que podrían aportar datos importantes para las políticas públicas e incluso para la captación de inversiones.

Al respecto, la economista Gloria Ayala Person consideró que hemos perdido una brillante oportunidad para conocer algunos datos relevantes como nivel de educación terciaria o superior (con maestrías y doctorados); dominio de idiomas además del castellano y guaraní, o preguntas relacionadas a la forma en la que gana dinero la ciudadanía.

Faltó más tecnología

La economista agregó también que en lugar de anotar a mano los cuestionarios, podría haberse desarrollado mayor tecnología para que el proceso sea más ágil a través de una sencilla aplicación APP. La profesional expresó que paralizar un día la economía nacional tiene un enorme costo económico para una persona, para una familia, para una empresa y para el país, por lo que añadió que simplemente no se justifica el enorme esfuerzo de todos los ciudadanos, debido a importantes omisiones que se dieron en este censo.

No obstante recalcó que el censo es fundamental para todo país, ya que sin información certera tomamos decisiones a ciegas. Estoy segura de que para el Estado representa un esfuerzo y un costo también muy alto.

El analista financiero Stan Cannova también observó que el Censo 2022 tuvo omisiones importantes como el nivel de ingresos y presupuesto familiar. “Realmente era una excelente oportunidad para ver ese nivel de ingresos y calidad de gastos de la población”, expresó el profesional.

Al respecto desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) manifestaron recientemente que este dato no fue incluido debido a que forma parte de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC). Sin embargo, la EPHC es una muestra pequeña, no comparado con el Censo que podría haber aportado datos más precisos. Tampoco se contempló actividad económica primaria, secundaria y terciaria, entre otros datos que podrían ser importantes para tomadores de decisión en inversiones. Otro dato relevante que no incluyó el censo son preguntas sobre familias alcanzadas por el Instituto de Previsión Social (IPS), que cuentan con Registro Único del Contribuyente (RUC).

“Todo lo económico se basa en si tu techo es de teja o tu piso es cerámico”, expresó el experto.

Para Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), algunas preguntas ausentes fueron si es cliente de cooperativa o banco, si sacó un crédito alguna vez.

“La visión económica que tienen las preguntas son muy básicas y tiene 10 o 15 años de vigencia”, expresó el empresario.

Observadores internacionales acompañaron desarrollo

Alrededor de once observadores internacionales y más de 18 representantes de organismos locales acompañaron de cerca el desarrollo del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 en distintos puntos del país, con el fin de verificar el desempeño de la actualización de los datos que se realiza luego de 10 años. El último fue en el 2012 y no tuvo el alcance esperado.

Algunas de las organizaciones internacionales presentes a través de sus observadores enviados fueron UNFPA, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, El Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística del Brasil, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cepal, INE de Chile, INEI del Perú.

En siete meses los primeros resultados

Durante la conferencia de prensa realizada ayer en la primera vivienda censada en Asunción, el titular del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, detalló que los primeros resultados del relevamiento de los datos del Censo se tendrán dentro de siete meses.

Muchos voluntarios desertaron

Según detalló Ojeda, el número de voluntarios abocados a las tareas del Censo entre censistas, supervisores y funcionarios llegaron a unos 197.000, de los 210.000 que previeron inicialmente. Explicó que se registraron muchas bajas de voluntarios censistas especialmente en Asunción y Central.

El call center 178 del INE se mantuvo muy activo el día de ayer y hasta el mediodía ya se registraron al menos tres mil llamadas. Entre las consultas más llamativas están las de la posibilidad que tienen de ir hasta una farmacia o al velorio de un familiar.