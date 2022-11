Fiscal general: esperan a más candidatos hasta el lunes

El Consejo de la Magistratura (CM) dio apertura al concurso para fiscal general del Estado el pasado 16 octubre y hasta ahora son seis los candidatos inscriptos, según informó esta mañana la secretaria general de la institución, Cecilia Martínez.

“Estamos esperando que entre el día de hoy y el lunes se presenten más”, comentó y agregó que algunos aspirantes comunicaron que durante el fin de semana estarían presentando sus carpetas de postulación.

Agregó que alrededor de 12 candidatos serán los que pujarán por el cargo para relevar a la cuestionada Sandra Quiñónez, actual fiscala general. Algunos postulantes aún no remitieron sus documentos pero comunicaron de forma no oficial sobre su aspiración, según indicó.

No obstante, refirió que no descartan que haya más postulantes que aún no se pronunciaron y que entreguen sus carpetas en estos últimos días.

Inscripciones se reciben hasta el lunes

El período de inscripciones se cierra el próximo lunes a las 23:59, según precisó.

El cronograma del concurso continúa con una sesión extraordinaria de admisión de los postulantes en el CM.

Tras ello, el Consejo tendrá cinco días para publicar el puntaje preliminar de los aspirantes en cuanto a formación académica. Posteriormente, los postulantes a fiscal general tendrán dos períodos de reclamos.

Para la puntuación de candidatos se tienen en cuenta: la formación académica, el ejercicio de la docencia y la experiencia profesional en el ejercicio del derecho y en cargos públicos.