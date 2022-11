Docentes que utilizaron materiales sobre ideología de género serán sumariados, dicen desde el MEC

El director de administración financiera del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Óscar Stark, brindó respuestas en cuanto a los cuestionamientos sobre el tema de la ideología de género que supuestamente ya se están tratando en las escuelas. Dijo que los casos están en pleno sumario.

“Se trataron dos temas, dos denuncias concretas sobre unos textos que están siendo utilizados por docentes. En ambos casos hay sumarios abiertos por el MEC, en ambos casos son textos que no son del MEC y nunca lo fueron”, afirmó Stark.

Lea más: Educación: sindicatos docentes dicen que presupuesto para 2023 es paupérrimo

“Se abrió sumario para que se aclare la situación y en caso de que el sumario diga que son culpables,que se apliquen las penas más altas porque es un comportamiento grave en caso de que eso se confirme”, añadió.

Indicó que la máxima sanción, la que probablemente es la que corresponde en este caso es la de la casación de la matrícula, es decir, los docentes no van a poder seguir ejerciendo la profesión.

MEC incautó supuestos materiales sobre ideología de género

Stark manifestó que el MEC se incautó de los materiales en cuestión. “El material no es del MEC y se presume que la docente estaba utilizando en su clase, y el sumario administrativo es el que va a definir si fue o no así. Esto fue en Alto Paraná. En este caso particular, es un material del 2011, y en el material figura la editorial”, dijo.

Finalmente hizo hincapié en que estos materiales en cuestión no corresponden a los del MEC. “Lo importante acá es que no es del MEC y no puede ser utilizado en ninguna escuela del MEC y los docentes que lo utilicen van a sufrir las consecuencias de un sumario”, señaló.

También volvió a afirmar que sobre ideología de género no se habla en ninguna parte del Plan Nacional de Transformación Educativa. “Cualquiera puede comprobar eso y es fácil cerciorarse”, dijo.

Lea más: Exigen destitución del ministro de Educación por polémico plan de transformación educativa

Por otro lado, sobre el hecho de que hace diez años no hay presupuesto para libros, Stark lo confirmó. “En el presupuesto para el MEC no hay presupuesto para libros, sí a través del FEI se compraron libros. Ahora después de muchos años se consiguieron dos textos para el año que viene e implica unos G. 20.000 millones, que están dentro del presupuesto 2023.

Stark también dijo que no hay condicionamiento de la Unión Europea para la Transformación Educativa, porque para eso se destinan fondos del FEI.