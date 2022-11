Comiso de bienes: nuevo rechazo a pedido de Messer

Con el rechazo del recurso de reposición, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás ratifica que el hijo del doleiro Darío Messer, Dan Wolf Messer no podrá intervenir en el proceso mientras no se presente ante la justicia paraguaya.

En su presentación, los abogados Bettina Legal, Gustavo Arietti y Gustavo Leguizamón alegan demostrar el legítimo interés de su representado en los bienes objeto de comiso, inicialmente estimados en unos US$ 150 millones.

Lea más: Fiscalía pide comiso de bienes de Darío Messer y su hijo por más de US$ 100 millones

“Si bien es cierto, el mismo no se encuentra en el país, el mismo se pone a disposición de la presente causa a través de una representante legal habilitada para el efecto y ha otorgado poder para que disponga de sus bienes a favor del Estado Paraguayo… (sic) Reiteramos, nuestra participación será al solo efecto de acompañar el procedimiento especial de comiso autónomo, velar por el cumplimiento de sus garantías sin obstaculizar el mismo y la ley habilita la intervención de las personas que invoquen derecho sobre las cosas o derechos, por lo que justificamos ese legítimo interés con el poder especial antes mencionado”, alegaron los letrados.

Sin embargo, el magistrado Delmás se ratificó en su postura y tras rechazar la petición de la defensa, tal como lo hizo en ocasiones anteriores.

Lea más: Darío Messer: rechazan intervención de abogados en proceso por comiso de bienes

Cámara estudiará pedido de Messer

“Si bien es cierto la representante del Ministerio Público no se opone a la intervención de la abogada recurrente versando que la misma conforme a la autorización y poder otorgado desde la clandestinidad confiere a la Abg. Bettina Legal manifestando que no se opone a la transferencia de los bienes e incluso la misma agrega una autorización, no es menos cierto que la Ley 6431/2019 en ninguno de sus artículos menciona que es necesaria la transferencia manifestada del supuesto procesado, ya que prevé enfáticamente que es un juicio independiente autónomo que versa exclusivamente sobre los bienes, cuya comprobación mediante la investigación realizada por el Ministerio Público que debe probar su procedencia ilícita (...)”, explica el magistrado.

Delmás agrega que por las razones mencionadas, “encuentra injustificado el afán de la defensa técnica de tomar intervención en una causa donde, como ellos mismos lo manifiestan, “... su defendido no está siendo juzgado..”.

Posteriormente el juez dispuso la remisión de su cuestión al Tribunal de Apelación para su estudio, al dar curso a la apelación planteada en forma subsidiaria.