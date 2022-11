Corte designó a nueva fiscala antidrogas

Esta mañana la máxima instancia judicial eligió a Andrea Soledad Ríos Dos Santos de una terna. El ministro de la Corte que propuso su nombre fue Víctor Ríos.

De acuerdo al procedimiento normal, un ministro de la Corte propone un nombre y este se lleva a votación. Según dijo Ríos a ABC, de los ternados, Ríos Dos Santos fue la de mayor puntaje en la terna.

Agregó que describió su trayectoria, formación académica y su experiencia laboral al proponerla. Citó que ella es abogada, máster en Derecho Penal y Procesal Penal, especialista en Derecho Penal, diplomada en Derecho Constitucional, entre otros posgrados.

Ministro Ríos negó parentesco con nueva fiscala antidrogas

Se le consultó algún grado de parentesco con la nueva fiscala, y el exsenador lo negó. Sobre dónde cumpliría funciones como agente antidrogas, el ministro comentó que esa decisión es potestad de la Fiscalía General del Estado.

Dentro de la terna también estuvieron María Ortiz y Luis Coronel. Ríos Dos Santos es egresada de la Universidad Nacional de Pilar, donde el propio ministro es rector hasta el 2025.

Le preguntamos si no levanta suspicacias, que haya propuesto a una egresada de la UNP a lo que respondió: “Con ese criterio Fretes no puede proponer a ningún egresado de la UNA, en su momento Torres Kirmser, Fernández Gadea, o Ramírez Candia como decano de Derecho de la Católica de Oviedo, no podría proponer a ningún egresado de la Católica.

Comentó también que el puntaje no lo estableció él, y los posgrados no los realizó en la UNP, afirmó.

Corte reconfirmó en sus cargos a varios fiscales

La Corte Suprema también analizó otros puntos en la plenaria de hoy. Uno de ellos fue la confirmación de los fiscales Adjuntos Roberto Zacarías y Patricia Rivarola.

También los fiscales Giovanni Grisetti, Diana Laterza, Karen Chaparro, Clayde Acosta y Ofelia Aguilera.