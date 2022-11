Fiscala general dice que nada sabe y el adjunto contradice a Lezcano

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dijo anoche a este diario que desconocía el caso denunciado por el senador Pedro Santa Cruz sobre el contenido del celular de Mohamad Kassem Hijazi. El equipo, requisado en mayo de este año, contenía el contrato firmado entre un familiar de Hijazi y el hijo del ministro de la Corte Antonio Fretes.

Contradicciones entre la versión de Lezcano y Alcaraz

El fiscal Lorenzo Lezcano dijo anoche que la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, le ordenó entregar todo lo requisado en la Agrupación Especializada al fiscal adjunto Antidrogas, Marco Alcaraz y que así lo hizo al día siguiente.

El fiscal Alcaraz desmintió anoche a Lezcano y negó haber recibido algo de su parte.

Lorenzo Lezcano dijo que por orden de la fiscala general, Sandra Quiñónez, al día siguiente de la requisa entregó los elementos incautados al fiscal adjunto Antidrogas, Marco Alcaraz, incluyendo el celular de Hijazi, de Cachorrão, e “inclusive creo que después la DEA se quedó con el celular”.

Lezcano dijo desconocer el contenido “porque nunca se hizo la extracción”. Aseguró que se informó de la incautación del celular “a la fiscala Sandra Quiñónez, al fiscal Manuel Doldán, a Alicia (Sapriza) y a Delfino también, a todos los que estábamos en ese equipo” (de crimen organizado).

Lo que dijo Lorenzo Lezcano sobre el celular de Hijazi

“Nosotros, mi gente, recepcionamos el teléfono, se abrió la carpeta, y por indicación ya inmediatamente se entregó a la gente de Marco Alcaraz. Fue él quien solicitó eso, y finalmente creo que se entregó a la DEA”. Sobre si el Ministerio Público guardó un respaldo del celular, Lezcano dijo no saber porque no pidieron extracción. “Eran celulares de cuatro: de Cachorrão, Díaz Vélez (el colombiano) y Kassem (Hijazi). Como a las 14:00 se hizo y al día siguiente ya se entregó (a Alcaraz) por indicaciones recibidas. No fue un allanamiento, fue una requisa administrativa que acompañamos a la gente de Crimen Organizado”, dijo Lezcano.

El fiscal Lorenzo Lezcano aseguró anoche que por orden de la fiscala general entregó todo lo requisado al fiscal Antidrogas Adjunto, Marco Alcaraz, al día siguiente de la requisa en la Agrupación Especializada. Alcaraz desmiente haber recibido algo de Lezcano, mientras que Sandra Quiñónez dijo no saber nada del contenido del celular de Hijazi.

Ministro de la Corte y su hijo no contestaron

Ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes ni su hijo el abogado Amilcar Alfredo Fretes Escobar contestaron anoche las llamadas ni los mensajes enviados por periodistas de este diario. Amilcar Fretes figura hasta ahora en la nómina de funcionarios de la Binacional Itaipú. Es un abogado que aparece como asistente administrativo. Fretes llegó a ser publicado anteriormente, ya que cobraba alrededor de G. 40 millones en el 2014 como superintendente.

¿Dónde está el celular y que había en él?

El 12 de mayo de este año, el fiscal Lorenzo Lezcano encabezó una requisa administrativa en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en la que incautó celulares y equipos informáticos de las celdas de tres procesados: el colombiano Raymond Díaz Velez, el brasileño Cachorrão y la tercera, la ocupada por el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, cuya detención fue ordenada por Pecci en el 2021.

En el celular incautado a Hijazi estaban no solo las fotos del contrato firmado entre el abogado Amilcar Fretes, hijo del ministro de la Corte, con un familiar de Hijazi. Según informaciones a las que accedió este diario, Lezcano habría encontrado incluso mensajes de amedrentamiento enviados por Hijazi al hijo del ministro Antonio Fretes, así como una foto de la casa donde vive el abogado.

El fiscal Lezcano habría informado de lo hallado en el celular de Hijazi a varias personas y hasta habría hecho fotos, pero la Fiscalía ni siquiera abrió una investigación sobre el hecho; es más, desde el propio Ministerio Público se habría puesto a conocimiento del ministro Antonio Fretes lo encontrado en el celular.

Lo más inverosímil de esta historia es que, pese a que la Fiscalía dice buscar a los responsables del asesinato de Marcelo Pecci, es insólito que no hayan hecho copia del contenido del celular o pedido una copia de la extracción del celular de Hijazi para ver su contenido. ¿Quién revisó si había o no datos fidedignos dentro del celular que pudieran confirmar o desmentir la responsabilidad de Hijazi en el crimen de Pecci?