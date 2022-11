Libertad de prensa avasallada, referentes alzan su voz de indignación

Libertad de expresión sufrió un duro golpe tras el fallo en contra de la libertad de prensa que se dio esta semana cuando el juez Wilfrido Peralta condenó por supuesta difamación a la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano.

Fue durante el juicio promovido por la exviceministra de Tributación Marta González, iniciado tras ser criticada por la contratación directa de un organismo internacional para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu.

Lea más: Aberrante fallo atenta contra la libertad de expresión

La periodista de Última Hora, Susana Oviedo refirió, “como periodista estoy muy preocupada por este fallo, realmente no me esperaba porque durante el transcurso del juicio se demostró que no hubo error de parte del medio de comunicación, de parte del trabajo periodístico”, explicó.

“Acá se probó que lo que se publicó y se demostró con las publicaciones periodísticas se ajustaba a la verdad. Hasta funcionarios de la Subsecretaría de Tributación ratificaron lo que el medio de comunicación, ABC, que acá no se cometió ningún abuso, y tampoco hubo un ataque a la persona, a la funcionaria”, declaró.

Libertad de prensa y el derecho a la información

Asimismo, el periodista de Telefuturo, Santiago González, se pronunció contra el fallo: “yo considero que es grave que tengamos jueces que ni minimamente aprecian la posibilidad de realizar un control de convencionalidad, y saber si sus fallos se ajustan finalmente a instrumentos internacionales que suscribió Paraguay. Respecto a un montón de cosas como la libertad del ejercicio de prensa, el derecho a la información”.

“Nos obliga creo, el fallo, si se sienta finalmente un precedente como éste a que a partir de ahora los medios de comunicación se conviertan en una especie de instancia jurisdiccional para saber si un hecho sucedió o no a partir del análisis de las pruebas, como si fueramos un juzgado”, manifestó.

Luis Bareiro, también de Telefuturo reflexionó, “si un juez se anima a sacar una sentencia de este tipo contra un medio masivo como ABC, aquellas personas que se dedican al periodismo de forma autogestionada corren un mayor riesgo si investigan irregularidades”.

El reconocido periodista afirmó, “que se condene a un periodista o a un medio por escribir un hecho cierto me parece un mensaje terrible. El mensaje que se está enviando es brutal, el mensaje es ´en estos temas no te metas´, ´de estos temas no hables´”.

“Todo lo que se estuvo discutiendo acerca de corrupción en los últimos 20 años, todos fueron puestos en la lupa por medios periodísticos y por periodistas. Si se animan a condenar a un medio como ABC, bueno, ¿qué podes esperar del resto?”, se preguntó.

Y finalmente dijo que “el juicio era para quien estaba en el viceministerio de Tributación en el gobierno de Cartes. Vamos, éste sí era un juicio del cartismo o un sector del cartismo, claro que sí. De eso no hay ninguna duda”.

“Es como un garrote”

Más adelante, expresó su opinión la presidenta del Foro de Periodistas del Paraguay Marta Escurra. “En primer término se usa este tema judicial como un garrote, como un castigo a las investigaciones periodísticas, y por otro lado, infunde el miedo porque desalienta la iniciativa de hacer periodismo de investigación”.

Y continuó, “porque ahora hay que esperar que un juez o la Corte diga que el trabajo estaba bien para que el periodista o el medio de comunicación no sea objeto de este tipo de sentencias”.

“Fue totalmente improcedente llevar a juicio porque en este caso nadie cuestionó la honorabilidad de una persona, sino procesos a través de los cuales se hizo uso del dinero público”, expuso.